解析綠營派系版圖　王孝維：英系優勢是包容

民進黨籍英系台北市議員王孝維接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月30日電（記者 張穎齊）蔡英文交棒賴清德5個月，民進黨派系版圖逐漸挪移，“正國會”將民進黨籍“立委”陳亭妃、台北市議員陳怡君、台中市議員何文海除名，傳出議員將投靠英系。民進黨籍英系台北市議員王孝維接受中評社專訪表示，目前尚未獲知英系有將被開除的正“國會議員”納入，不過英系對自己人或其他派系同志，都是比較有感情，這是英系與新潮流系他們之間的不同作風。



民進黨於7月21舉行“全國”黨員代表大會，改選黨內權力核心中常委、中評委，因陳亭妃自行參選，“正國會”將將陳亭妃除名外，也將“正國會”的何文海、陳怡君除名。近期傳出陳怡君、何文海以及也曾是“正國會”的台中市議員李天生，將加入英系。“正國會”恐分裂為當權派台“外交部長”林佳龍、民進黨秘書長林右昌等投靠信賴聯盟，遭除名者投靠英系。



王孝維表示，每個派系領導層作風不同，“正國會”選擇走一定要聽老闆的話，要求下面成員必須要聽命民進黨主席的方式走，但也不曉得投靠信賴聯盟的“正國會”高層，到底是真心跟隨還是暫時忍耐？這些都有可能。英系相比之下，不管是與派系內或外的同志，都會比較有感情。



王孝維，康寧大學管理學碩士、台北市立大學教育行政與評鑑研究所博士生，4屆台北市第二選區（內湖、南港）議員。



王孝維表示，每個派系下面的同仁，當然都會有不同聲音，但六都的議員都會有自己的獨立思考方式，相較之下，新潮流就是要上下合一，英系則是比較包容；但“正國會”領導層選擇要走與新潮流相同的方式，既然陳亭妃都被除名了，陳怡君作為陳亭妃的人馬，當然也會擔心被除名，因此傳出遭除名、甚至還沒被除名的“正國會”六都議員，會有向英系尋求庇護的傳言。英系有感情，雖說還沒收到有被點名的議員加入的消息，但英系是可包容、互相照顧的。

