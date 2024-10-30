谷立言稱兩岸開戰機率低　侯漢廷：吹哨壯膽

新黨籍台北市議員侯漢廷接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月30日電（記者 張穎齊）兩岸關係緊張，美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）表示，兩岸之間的全面性戰爭可能性滿低的。新黨籍台北市議員侯漢廷接受中評社訪問認為，谷立言此話就像是在半夜裡吹口哨壯膽，來忽悠、欺騙台灣人，當大陸圍台軍演愈來愈烈、愈來愈近時，美國有做出什麼協助防止的舉措嗎？最終都只是台灣人承擔戰爭風險。



谷立言日前在Podcast平台“敏迪選讀”專訪中，提到在兩岸關係方面，他認為“當然要避免全面性戰爭，但這樣的可能性是蠻低的，因為台灣正在進行軍事改革，而且美國在太平洋軍事部署的嚇阻能力也不斷在增加”。



侯漢廷表示，面對台灣“海峽中線”已經沒了，大陸對台灣的軍事演習愈來愈近，美國又有做什麼幫忙防止的舉動？未來當大陸真的對台灣進行封鎖、隔離等措施時，美方又要如何幫台灣不被隔離、有所突破呢？除了經濟上、口頭上譴責中國大陸，對台灣到底有何實質幫助？要請AIT、谷立言說清楚。



侯漢廷，生於台北市，祖籍河北灤縣，台灣大學政治學系碩士，連任2屆台北市第一選舉區（北投、士林）議員。目前也是新黨副秘書長、新思維中心主任，是新黨全台唯一民意代表。

