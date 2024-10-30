佐藤語中評：全球不應為美利益永無止盡殺戮

日本財團法人Eurasia基金會理事長佐藤洋治。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月30日電（記者 盧誠輝）日本前50大富豪、財團法人Eurasia基金會理事長佐藤洋治接受中評社訪問表示，“台灣有事等於日本有事”的說法是假議題，這是美國為了保持世界獨霸強權地位的戰略布局，目的是在讓世界各地始終保持各種區域衝突與戰爭，以防止其他強權的崛起，並從中謀取美國的最大利益。



佐藤強調，若能看穿美國的邪惡與陰謀，就會知道“台灣有事等於日本有事”的說法是假議題，因為日本沒有軍隊，衹有自衛隊，從二戰後就沒有打過戰爭的經驗，就算哪天萬一台海真的發生衝突，美國若要求日本協防甚或參戰，他相信日本自衛隊很快就會跑光了，所以根本不會有“台灣有事等於日本有事”這樣的狀況發生。全球不應該為了美國單一國家的的利益，而陷入永無止盡的戰爭與殺戮中。



佐藤洋治，日本早稻田大學商學院學士，從事彈珠機業起家，快速累積資產，2020年個人財產已超過8億美金，名列日本前50大富豪排行榜。2003年祈願要讓世界和平，便開始全球巡迴演講，2009年更成立“Eurasia基金會”，在全球600多所大學舉辦講座來推廣和平理念。現為日本第二彈珠機營運商DYNAM主席、日本財團法人Eurasia基金會理事長。



佐藤洋治指出，美國自從1991年成功策動讓蘇聯解體後，終於結束長達近半世紀的冷戰與兩極格局，因此便開始規劃全新的全球戰略布局，當時美國的思維是，不希望未來世界上再有兩個強權同時存在，而是保持衹有美國一個強權獨霸世界的局面，因此希望透過在世界各地不斷製造各種區域衝突與戰爭，來謀取美國的最大利益。

