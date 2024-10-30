中評關注：延押柯Ｐ已是板上釘？橘子成關鍵

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北10月30日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案31日將開延長羈押庭，但從案件重要關係人陸續延押來看，柯再延押2個月幾乎已成定局，原因正是檢方緊咬柯的隨行秘書“橘子”許芷瑜未返台說明案情，若讓柯自由恐有勾串之嫌。不過，檢方、媒體、民眾黨各自對橘子處理事務的認知有所不同，且柯文哲的手機就在檢方手中，有任何重要證據應都能掌握，因此外界也有聲音質疑檢方是政治辦案。



柯文哲涉京華城圖利案，在9月5日遭台北地方法院裁定羈押禁見已快滿法定2個月期限，台北地檢署於10月25日聲請延長羈押，而其他案件重要關係人，中國國民黨籍台北市議員應曉薇28日已裁定延押，威京集團主席沈慶京與前台北市副市長彭振聲29日也雙雙裁定延押，對柯文哲31日將開的延押庭十分不利，外界幾乎已認定柯將再被延押2個月。



自8月29日出境至日本未返台的“橘子”許芷瑜，成為媒體風頭浪尖的追逐焦點。橘子何許人也？許芷瑜父親為知名醫師，也是台灣醫學之父杜聰明的外曾孫女、柯文哲口中的遠親，橘子從2020年1月進入柯市府市長室擔任實習生，同年7月就升任為社會局機要秘書，還曾被台北市議員質疑柯文哲安插自己人到市府任職，之後橘子負責管理財團第二、三代入市府的實習生。



在檢方眼中，橘子似乎目前是京華城圖利案的關鍵人物，少了橘子這塊拼圖，就缺少足夠的證據在羈押2個月的期間正式起訴柯文哲，因此發布通緝、註銷許護照；在媒體口中，橘子掌握京華城金流，在民眾黨地位舉足輕重，深得柯文哲的信任，被安上“地下主席”的稱號，更是在8月底緊急奉命出境日本，被交代“保護好身邊的錢”的“貼身帳房”。

