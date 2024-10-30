自民黨大敗　蔡錫勲：石破茂有不小機率續任

淡江大學日本政經研究碩士班教授蔡錫勲。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月30日電（記者 楊騰凱）日本自民黨與公明黨組成的執政聯盟在10月27日的大選中落敗，在國會僅拿到215席未能過半。對此，淡江大學日本政經研究碩士班教授蔡錫勲向中評社分析，自民黨落敗原因為政治獻金醜聞陰影揮不去，以及包括錯估形勢提早改選國會，“自公聯盟”已難重返昔日的獨強。



不過，蔡錫勲分析，由於日本在野黨彼此難以整合，所以石破茂仍有不小的機率續任首相。



蔡錫勲為美國猶他大學經濟系學士，日本東北大學經濟學碩士、博士。曾任日本東京大學研究員、日本京都大學經營管理研究部招聘外國人學者、日本早稻田大學公共經營研究科交換研究員、淡江大學日本政經研究所所長，現為淡江大學日本政經研究碩士班教授。蔡錫勲研究專長包括經營戰略、日本大戰略，並有“奪回強日本：歷代最長安倍政權7年8個月的政策評價”等日文著作。



石破茂10月1日上任日本首相，並於10月9日宣佈解散國會提前大選，最後日本眾議院10月27日舉行大選，改選465席眾議員。過半需要233席，但自民黨與公明黨組成的執政聯盟“自公聯盟”僅取得215席，在野黨與無黨共取得250席，這是睽違15年來自公聯盟再度無法於國會過半。日本政府預計11月11日召開國會選舉首相。



蔡錫勲對此向中評社表示，石破茂提早大選應非其本意，因為他在競選自民黨總裁期間，一直提到如果要解散國會，應該先多做一些事，讓國民有判斷的材料，主張應盡快大選的反而是自民黨眾議員小泉進次郎，小泉進次郎今年9月也與石破茂競爭自民黨總裁。石破茂最後雖然拿下總裁，但因為石破茂並非屬於黨內的主流派閥，可算是“自民黨內的在野黨”，雖然身份是總裁，但很多事情並非他可以完全做主，所以解散國會盡快大選並非石破茂的想法。

