陸籍貨輪卡野柳外海　台海巡救17大陸船員

台“海巡署”將17名陸籍貨輪船員救出載回台灣本島。（照片：“海巡署”提供） 中評社基隆10月30日電（記者 張穎齊）受到康芮颱風影響，大陸籍“鈺洲啟航”貨輪29日上午8點多從基隆港出海時，因船上載運橋式起重機影響運轉能力，行經野柳外海時遭強浪攔阻，在野柳岬北北西2.4浬附近無法航行、滞留，直到晚間17名大陸船員待救援，船長決定棄船。台灣“海巡署”派遣救援船艇救出17人，載回台灣本島，並強調秉持人道立場，善待大陸人民。



“鈺洲啟航”貨輪於14日時，運送橋式起重機到基隆港西20碼頭替換淘汰舊的起重機，卻在靠岸時不慎撞到另外一座橋式起重機，一度引起關注。“鈺”輪29日上午8點多從基隆港出港，預計先前往大陸一帶躲避颱風，卻受到風浪影響，在野柳外海受困。



台灣“海洋委員會”“海巡署”第二巡防區指揮部29日上午11點多監控海面船舶動態時，“鈺”輪於野柳岬北北西2.4浬附近滞留，態樣異常，經聯繫基隆港務分公司航管中心獲覆，“鈺”輪因負載三座橋式起重機，且受康芮颱風外圍環流的強勁風力及海流影響，海象7至8陣風10級，浪高5米，逐漸往野柳岬岸際接近。



“海巡署”經評估，“鈺”輪於野柳岬外0.6浬下雙錨，等候船務代理公司安排拖船前往救助，“海巡署”同步派遣宜蘭艦及南投艦在現場執行安全戒護任務，因入夜後風雨逐漸增強，經“鈺”輪船長評估後決定棄船，艦隊分署第一海巡隊立即派遣PP–10050艇緊急出港救援船上17名人員，並於晚間9點41分將17名船員全數救援至巡防艇。



“海巡署”表示，台灣堅守人道立場，善意對待大陸人民，堅持在惡劣海象中完成救援，也呼籲漁船及貨輪出海前，應注意氣象資訊，若發生緊急狀況，請盡速撥打“118”服務專線，“海巡署”將於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。