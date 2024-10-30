郭正亮：特朗普要的保護費是台積電

郭正亮。（截自“盧秀芳辣晚報”YouTube直播畫面) 中評社台北10月30日電／美國大選進入倒數，美國共和黨總統候選人特朗普接受美國熱門podcast節目The Joe Rogan Experience訪問時，再度重申台灣若要美國保護，就應該支付保護費。對此，前“立委”郭正亮29日表示，“事實上有人在說保護費根本不是軍購，小看特朗普了，我們買到現在的軍購大概258億美金，特朗普講的保護費就是台積電，要趕快蓋廠”。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮29日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，“我覺得特朗普至少是明確，拜登講的話都不一定算數，我認為特朗普剛上任的第一年會跟中國大陸有滿多衝突的，這叫累積談判的能量，2026就開始交易了，賴清德恐怕皮要繃緊一點”。他認為，“特朗普不會允許賴清德亂動，只要特朗普當選就是美中嚴格看管賴清德，‘你不要亂動，我們在做大事’，賴清德不敢惹這種事，特朗普出手是很重的”。



郭正亮分析，“事實上有人在說保護費根本不是軍購，小看特朗普了，我們買到現在的軍購大概258億美金，特朗普講的保護費就是台積電，要趕快蓋廠”。郭正亮最後也分析，“這次大選賀錦麗要扭轉真的非常困難，通常我們看美國大選，民調民主黨至少要贏2.5%以上，因為加州人口太多，總民調民主黨是一定贏的，歷來都這樣，希拉里就贏2%還是輸，賀錦麗有一些關鍵州看起來都非常麻煩，我看不出有解方，這到選舉才見真章”。