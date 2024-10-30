帥化民：美對陸反應能力不足　台恐成爆發點

帥化民。（中評社 資料照） 中評社台北10月30日電／根據陸媒觀察者網的報導指出，中國大陸近日內公佈瞭解放軍“東風-26”中遠程彈道導彈旅之後，有西方的情報機構指出，在中國大陸某個導彈生產設施附近，擺放高達59輛東風-26導彈發射車，顯示東風-26正在高速生產中。對此，台退役中將帥化民29日在政論節目表示，美軍對中國大陸解放軍能夠做大型的反應能力是不足的，他們在南海、東海部署的航母不夠，中國大陸頻繁的軍演越來越成熟了，全世界的觀察家都在預測，台灣這邊是很可能的一個爆發點。



根據《中時新聞網》報導，帥化民29日在政論節目《新聞大白話》中表示，中國大陸在整個第一島鏈展示的強勢軍演，包含對台的封鎖、東風導彈的試射，展示對南海的強烈力量，美國又遠在萬里之外，對這邊中國大陸的威脅，沒辦法做有效的遏止。



帥化民說，我們也看到美軍的部署，逐漸從第一島鏈慢慢向第二、第三島鏈撤退，只留下一些零散的火箭基地，換句話說，除了能夠制海的火力外，美軍對中國大陸解放軍能夠做大型的反應能力是不足的，第一個是時空距離不夠，第二個在南海、東海部署的航母不夠。



帥化民分析，現在中東戰場和俄烏戰場美國必須要派航母監控，這造成東北亞、東南亞美軍勢力的空虛，所以這時候牽涉到日本、台灣都面臨很大的壓力。



帥化民指出，中國大陸頻繁的軍演除了訓練他的部隊能夠立即作戰之外，訓練也越來越成熟了，所以全世界的觀察家都在預測，台灣這邊是很可能的一個爆發點。



帥化民說，這時候有賴於兩岸政治人物的正確認知和溝通才是確保和平，如果變成武統作戰的話，台灣可能沒有能力來抵抗。