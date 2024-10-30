法國軍艦通過台海　張競分析有兩個考量

張競解讀，法國軍艦此時北上通過台海，除了考量航行安全也可能訪問東北亞。（張競 CHANG,Ching臉書） 中評社台北10月30日電／法國花月級巡防艦“牧月”號（Prairial, F731）29日由南往北通過台灣海峽，成為一個月內第三艘通過台灣海峽的外國軍艦。軍事專家張競29日解讀，法國軍艦今年多次訪問東南亞港口並參加軍演。近期又有兩個颱風在周邊海域生成，此時北上通過台海，除了考量航行安全也可能訪問東北亞。



台軍方29日傍晚證實，法艦一艘28日晚起至29日上午，由南向北航經台灣海峽。通過海峽期間，台軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。這是本月繼美國、加拿大軍艦通過台海後，第三艘外國軍艦通過。不過該艦沿“海峽中線”以西航線，而非美加軍艦採用靠近台灣的“中線”以東航線。



張競29日在臉書刊登受訪文章，他表示，法國花月級巡防艦“牧月”號天由南往北通過台灣海峽，成為一個月內第三艘通過台灣海峽的外國軍艦。法國軍艦今年多次訪問東南亞港口並參加軍演，近期又有兩個颱風在周邊海域生成，此時北上通過台海，除了考量航行安全也可能訪問東北亞。



張競指出，其實法國軍艦在第一島鏈海域活動相當頻繁，今年4月22日至5月10日，法國就曾經派遣“霧月”號(FS Vendémiaire, F 734)首度參加菲律賓所主辦“肩並肩24”(Balikatan 24)軍事演習，並且靠泊訪問過菲律賓巴拉旺島天使港。



張競認為，同時5月間法國飛彈驅逐艦“布列塔尼”號(FS Bretagne, D655)也訪問過馬尼拉港。此次“牧月”號依據法國外交部駐外館處公佈的資訊，預計在10月22日至25日靠泊宿霧進行敦睦訪問活動，現在穿越台灣海峽並不令人意外。



張競解讀，近期台海周邊氣象很差，海象受到“潭美”與“康芮”兩個颱風夾擊，再加上季節性高壓氣團牽引所產生共伴影響，“牧月”號此時選擇通過台灣海峽，不但是考量航行安全，未來如果可能訪問東北亞也是合情合理。