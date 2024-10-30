郭智輝誇口向黃仁勳掛保證　沈富雄憂慮後果

沈富雄。（中評社 資料照） 中評社台北10月30日電／針對輝達執行長黃仁勳返台投資條件需要100億度的綠電，台“經濟部長”郭智輝掛保證，“他開出條件來我們就能做啊！”對此，前“立委”沈富雄29日在政論節目表示，郭智輝的回答是很奇怪，黃仁勳在台灣的投資不是產業供需鏈的投資，郭智輝說黃仁勳開口一定給，這是什麼態度？



台灣民眾黨籍“立委”張啟楷29日在“立法院”質詢提到，輝達執行長黃仁勳返台投資條件就是100億度的綠電，台“經濟部長”郭智輝秒答，“我們可以給他啊！”張聽完頓住，確認郭現在是開保證？郭接著說，“他開出條件來我們就能做啊！”



根據《中時新聞網》報導，沈富雄29日在政論節目《少康戰情室》中表示，黃仁勳一講到AI一定講耗電非常的大，據傳聞說，一座數據中心需要一年的電量，是美國一特大城市的電量，那該有多少？



沈富雄提到，“所以黃仁勳講過最明確的一次，我這AI所需要的電，一定是包含核能在內的電源，他沒有只講綠能不含核電；第二個指標就是過去一周，所有小型的核能公司，股價都漲50%以上，因為華麗七雄（微軟、蘋果、Alphabet、亞馬遜、Meta、輝達、特斯拉），其中已經有四家，他們忙著去找核能，他們只要對AI有興趣的，都急著在搶核能。



沈富雄說，郭智輝的回答是很奇怪，他說開口一定給，這是政府對黃仁勳的態度。但黃仁勳在台灣的投資不是產業供需鏈的投資，如果黃仁勳只是投資他所需要的這些產業鏈的公司，那不用擔心嗎？我們現在不是講黃仁勳而已，是整個輝達。



沈富雄表達憂慮說，“我覺得郭智輝在這方面的知識應該不缺，他這樣講黃仁勳你開口我一定給，這是什麼態度？”