特朗普晶片說引產業反彈？郭智輝不評論

台“經濟部長”郭智輝受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月30日電（記者 鄭羿菲）美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）再度稱“台灣搶走美國晶片生意”，民進黨政府這2天僅低調回應，“行政院長”卓榮泰昨天說“不認同”。“經濟部長”郭智輝30日被媒體兩度詢問該議題會否不利台積電，或產業界有否反應？他只說，對不起，因為在選舉期間，我們不予評論，祝福美國的民主選舉成功。



媒體也問及，郭智輝29日掛保證“可以給輝達執行長黃仁勳回台設廠的100億度綠電”，遭台灣民眾黨籍“立委”張啟楷質疑，台灣綠電衹有200億度，黃仁勳就要走50%，如何能允諾？



郭智輝解釋道，輝達不是今天就要100億度綠電，2026年我們的綠電有550億度，絕對足夠可以給輝達，任何其他需要綠電的研發中心、數據中心我們都可以給。他強調，民生用電也夠用，我們都是根據需求來建置綠電。



郭智輝指出，台積電目前購買的綠電占比約50%，也不會突然間要買非常多的綠電，而我們的綠電一直在增加，但需求成長沒那麼快，在2026年達標後，後續應該不會有太大的問題。



至於核電議題，郭智輝重申，核電他多次講必須要有三個基本原則，一是安全，二是核廢料的處理，三是社會要有共識。我們也在觀察其他國家如何處理核廢料，若他們能解決核廢料的問題，相信我們也可以解決。