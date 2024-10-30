陳其邁推海線美食觀光　扮黑白大廚秀廚藝

高雄市長陳其邁在台上料理海鮮義大利麵。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月30日電（記者 蔣繼平）高雄擁有豐富多元的水產品，每年11至12月是高雄海線區域歡慶漁產的季節，高雄市政府今辦“大海開吃”活動，宣傳在地海鮮美食嘉年華及漁村文化體驗活動，民進黨籍高雄市長陳其邁也化身廚師上場料理海鮮意大利麵，大推海線美食觀光。由於正逢康芮颱風襲台前夕，陳其邁也再次呼籲注意防颱。



高雄每年11月到12月陸續舉辦“彌陀虱目魚”、“永安石斑魚”、“茄萣烏魚”、“高雄秋刀魚”及“梓官海鮮”等地方漁產推廣活動，並延續去年“大海開吃”整合行銷品牌。高雄市政府上午在鳳山行政中心舉辦2024“大海開吃”記者會，陳其邁、民進黨議員邱俊憲、張漢忠、黃飛鳳等人出席。



大海開吃活動11月9日至10日由彌陀漁港開始，現場有海鮮美食及虱目魚大餐、觀光客船巡禮、虱目魚之夜及多項親子活動等節目；11月16日至17日由永新漁港接棒推出石斑魚大餐、石斑魚特賣會、漁鄉文化體驗、寫生比賽等；11月23日在興達港漁港舉辦烏魚特賣及幸福魚旗親子彩繪活動，結合在地廟宇進行海上巡禮祈福；11月30日於前鎮漁港舉辦海鮮五寶美食晚宴、秋刀魚特賣及秋刀魚試吃品嘗等活動；12月7日至8日於蚵仔寮漁港舉辦魚貨搶拍活動，另有海鮮晚宴讓人大飽口福。



記者會上也安排陳其邁為“大海開吃豐收漁旗”進行點睛啟動儀式，並與在地知名義式餐廳主廚吳德威現場料理海鮮意大利麵。陳其邁也穿上黑色廚師服扮成熱門韓綜“黑白大廚”的黑湯匙廚師，一同在台上料理意大利麵，大秀廚藝。