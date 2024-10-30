柯志恩揭不義遺址標案獨厚　李遠坦承不清楚

藍委柯志恩揭露特定廠商得標多項不義遺址標案。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月30日電（記者 張穎齊）“立法院”今日審查《不義遺址保存條例》草案，不義遺址42處、潛在遺址64處。中國國民黨籍“立委”柯志恩質詢時揭露，多項228事件、白色恐怖有關的不義遺址標案，竟都由“游觀創意策略有限公司”獨得，光4件限制性標案就拿了2365萬元新台幣，這種事情正義不正義？“文化部長”李遠對此則坦承他並不清楚。



“立法院”教育及文化委員會今日審查“不義遺址保存條例草案”案等案，由李遠率領“文化部”各官員備詢。今日輪值召委為民進黨籍“立委”范雲。



柯志恩質詢秀出資料，質疑許多不義遺址標案，為何都由“游觀創意策略有限公司”獨得？光是包括中正紀念堂、走讀白色恐怖等不義遺址4件標案，就獨拿了2365萬元，且多為限制性招標，從沒看過這樣的“不義”，為何衹有游觀獨拿？



李遠答詢，坦白說他不清楚。人權博物館副館長陳淑滿表示，都是用採購法、公開評選，都有外聘評審委員。



柯志恩說，請給她全面檢查的書面資料，這非常重要，這些不義遺址活化保存，是否還有許多沒經過同意的意願，就被認定是不義遺址、受到干擾？6成以上的不義遺址都直接被認定，包括野柳、基隆等地都有，是否打著不義遺址的大旗，讓特定廠商分大餅？若這項條例通過，“文化部”又要花多少錢？



柯志恩也提到，光是不義遺址的“不義”聽起來就很負面的字詞，引起反彈，應改成《人權事件紀念場域保存條例》，討論過程中要面對歷史真相。“監察院”曾經報告說要對人權侵害進行史蹟調查、清查，但前任“文化部長”史哲任內訂下了不義遺址的名字，依照出身作家的李遠的卓越文字能力，是否應改成更妥當的字眼？世界各國沒人用“不義遺址”這樣的字，且光是促進轉型正義的字詞都要面對種種困難，建議要從和解開始。



李遠說，是、好、沒問題，謝謝委員指教。