台中港客運數歸零　陳廷秀：先重啟兩岸航線

台中港客運歸零，旅客服務中心成為蚊子館。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月30日電（記者 方敬為）“立法院”交通委員會今天赴台中港考察，“立委”要求“交通部”設法推進國際郵輪靠港，台中港所在選區的無黨籍台中市議員陳廷秀接受中評社訪問表示，台中港因為區位不足，已連5年無郵輪停靠，簡言之，就是業者意願不足，疫情前還有兩岸航線，也中斷迄今，旅客中心淪蚊子館。他建議可先重啟兩岸航線，藉此培養旅客運量，才有助吸引國際郵輪業者停靠。



“立法院”交通委員會30日在民進黨籍“立委”蔡其昌邀集下赴台中港務公司及台中機場考察，瞭解台中捷運藍線、橘線連通台中港及機場相關建設，並關心海港、機場的客運發展，特別要求增加國際郵輪停靠台中港，擴增機場海外航線等。包括民進黨籍“立委”何欣純、台灣民眾黨籍“立委”麥玉珍等人出席，“交通部長”陳世凱及台中港務公司、台中國際機場等代表與會。



台中港位於台中市梧棲區，對於港區客運問題，前梧棲區長、市議員陳廷秀向中評社表示，台中港的客運自從2019年受到疫情影響中斷後，迄今持續“歸零”，完全沒有旅客透過海上客運入港，最大的原因在於，國際郵輪業者沒有意願停泊台中港。



陳廷秀解釋，台中港的觀光旅遊及交通區位都有待加強，旅客搭船入港，進到港區，沒地方可以去，現在至少還有一座Outlet商場，過去商場還沒興建時，遊客真的不知道能到哪裡遊玩。由於台中港區仍偏向工業區位，加上聯外的大眾運輸不便捷，不利遊程規劃，所以郵輪業者沒有意願到台中停泊。



陳廷秀說，此外，台中港的旅客服務中心的碼頭深度、寬度都還需要擴增，軟硬體都有待更新，短期內國際郵輪要停靠，恐怕不容易，或許待捷運等聯外交通陸續完備後，才比較有機會。