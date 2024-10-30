郭正亮：大法官“違憲”判決離譜　有4招反制

“憲法”法庭。（中評社 資料照） 中評社台北10月30日電／藍白力推“國會”改革法案，遭“憲法法庭”宣判大部分條文皆“違憲”。前“立委”郭正亮表示，此次“釋憲”“憲法法庭”很多地方僭越自己的權力，本身就“違憲”，民進黨“立院”黨團看到都嚇一跳。郭認為藍白應該不會理會“釋憲”結果，並呼籲他們透過每周院會排隊成立調閱委員會、用政治力量阻止說謊官員上台、修《“憲法”訴訟法》及刪“司法院”預算做為對抗。



“憲法法庭”25日由“憲法法庭”審判長許宗力諭知主文後，再由主筆大法官蔡宗珍解釋，判決17項“違憲”、4項部分“違憲”立即失效，15項合憲，9項部分合憲須修法。“國會”改革法案幾乎形同實質“違憲”。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮29日在政論節目《盧秀芳辣晚報》表示，據他瞭解，定稿的人與民進黨“立院”黨團總召柯建銘關係相當好，定稿的很多地方都已經作弊。因為大法官只能解釋法律、不能立法，有很多地方僭越自己的權力，本身就“違憲”。



郭正亮指出， “民進黨“立院”黨團看到大法官“釋憲”都嚇一跳”，“總統”“國情報告”是“立法院”邀請一定要來，但大法官不知道從哪裡得出“總統”不一定要來。但連賴清德都認為自己要去“立院”，癥結點只是要怎麼問答，民進黨也是這樣理解，“這個大法官實在離譜到極點”。



對於“國會”調查權，郭正亮認為，大法官不能說“立法院”沒有調查權，所以限縮到個人、委員會不能組成調閱委員會，衹有全院院會可以。但過去就是各個委員會成立，現在卻被大法官刪掉。



“憲法法庭”本身就“違憲”！還奢望別人來支持，郭正亮說，中國國民黨現在已經氣炸，所以之後一定會修《“憲法”訴訟法》、7名大法官的人事同意權也不用審了。但大法官已經預先知道藍營不會審，所以加上“人事同意權是“立法院”的義務，不行使就是“違憲”。



郭正亮提到，綠委邱志偉還想用《政黨法》，把“違憲”的在野黨送到“憲法法庭”解散。郭建議在野黨就不要通過人事，讓大法官判定“立法院”“違憲”，“要解散“立法院”？你以為你是誰啊”。



至於在野黨後續動作，郭正亮分析，就是看要不要根據“釋憲”結果修法。藍、白營應該不會理會，若還要在委員會成立調閱委員會，會被民進黨“立委”反對，那就透過以下方式因應。



郭正亮建議，首先，每週二、五的院會都排隊成立調閱委員會。第二，因為《刑法》沒有說謊罪，若官員說謊就用政治力量不准他上台。第三，《“憲法”訴訟法》也一定要修。最後，“司法院”若威脅解散政黨，就把“司法院”預算刪掉，院與院對抗。