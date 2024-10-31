蔡東杰語中評：日本未來5年陷入政局動盪期

中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月31日電（記者 方敬為）針對日本執政的自民黨在眾議院改選中大敗，中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰接受中評社訪問表示，雖然自民黨與公明黨執政聯盟未能過半，但由於在野陣營存在團結度不足等問題，預期接下來由“自公聯盟”組成少數內閣繼續執政，並由石破茂續任首相的可能性較大，但仍存在變數，可以確定的是，日本政局在未來3到5年會相對動盪。



蔡東杰，政治大學政治學博士，現任中興大學人文社會科學前瞻研究中心主任、國際政治研究所終身特聘教授、當代中國研究中心主任、日韓總合研究中心主任等職，並擔任中華當代兩岸學術交流協會理事長等職。



日本眾院大選結果日前出爐，日本自民黨及聯盟夥伴公明黨合計拿下的席位自2009年以來首次不過半，眾議院的國會議員共465席，自民黨和公明黨國會議員加在一起，衹有215席，對上任不到一個月的首相石破茂政府造成打擊。但石破茂仍對外宣示“目前不考慮與公明黨以外政黨組成聯合政府”。



對於日本執政聯盟挫敗，蔡東杰說，其實該選舉結果各界並不意外，從今年以來，包括前首相岸田文雄下台之前到現在，自民黨的民調就非常的低迷，不只是之前選民對岸田本人的不滿，連帶對自民黨感到不信任，所有執政聯盟的支持度都非常低，甚至是跌到史上最低的狀態。這也是之所以岸田會放棄競選政黨總裁連任的原因。

