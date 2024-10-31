劉復國解析特朗普民調逆轉原因

政治大學國際關係研究中心研究員劉復國。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月31日電(記者 俞敦平)政治大學國際關係研究中心兼任研究員劉復國今日在一場有關美國大選座談會中指出，特朗普選情逆轉的背後原因包括天災、國際局勢與選民心態的變化，並評估其當選後可能對台灣安全與產業政策產生較大的地緣政治壓力。



政大國際關係研究中心今日於國關中心國際會議廳舉辦2024年美國總統大選與兩岸關係座談會。由政治大學東亞所特聘教授、國際關係研究中心代理主任王信賢主持，政治大學政治系、東亞所特聘教授寇健文、政治大學國際關係研究中心研究員陳德昇、政治大學國際關係研究中心兼任研究員劉復國、政治大學國際關係研究中心助理研究員曾偉峯和“國防大學中大陸事事務研究所”教授馬振坤參加與談。



劉復國首先提到近期發生在美國的颶風災害，強調這些天災災後的救援表現對選情的影響。拜登政府在災區救援上未能有效應對，特別是在北卡與南卡等州，使得不少災民對民主黨政府的不滿情緒上升，間接拉抬了共和黨候選人特朗普的支持率。



劉復國進一步指出，近期中東地區的戰事加劇對選民心理的影響，特別是以色列與伊朗間的戰爭擴大，讓美國年輕選民對美方參與戰爭的態度有所轉變。部分支持民主黨的年輕人開始擔心若戰事擴大，可能引發徵兵，並更傾向支持承諾減少國際衝突的候選人，這也讓特朗普的“反戰”言論對選情產生了助力。此外，特朗普善於利用媒體操作，在近期的選舉活動中頻繁挑戰民主黨在移民與國安等議題的表現，吸引部分支持者的共鳴。



針對台灣與兩岸關係，劉復國認為，若特朗普當選，對於台積電等台灣關鍵產業或面臨美方的更多要求。特朗普曾指出台積電“搶走了美國的半導體產業工作”，這種選舉語言雖不一定反映真實政策，但顯示特朗普當選後台灣產業可能面臨地緣政治的壓力，特別是在對美國的投資上。

