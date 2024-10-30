賴遭諷現代清德宗搞威權　李遠：我不懂清史

藍委羅廷瑋質詢提到，現代“清德宗”賴清德被認為才是威權統治。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月30日電（記者 張穎齊）“立法院”教育及文化委員會今日審查“不義遺址保存條例草案”，但民進黨政府欲保存的不義遺址多集中在中國國民黨威權統治時期，引發爭議。國民黨籍“立委”羅廷瑋質詢時提到，網路輿論嘲諷說現代的“清德宗”賴清德就是在進行威權統治，曾強拆南鐵、逼迫90歲老人搬家，算不算不義？“文化部長”李遠回答說，他不知道清朝歷史，但拆南鐵的歷史並非如此。



“立法院”教育及文化委員會今日審查“不義遺址保存條例草案”，邀請李遠和“文化部”各官員出席備詢。今日輪值召委為民進黨籍“立委”范雲。不義遺址保存條例草案通過不義遺址42處、潛在遺址64處。



羅廷瑋質詢，要請名作家李遠說文解字一下，請問知不知道清德宗是誰？應該知道是光緒皇帝愛新覺羅‧載湉吧？那李遠知不知道現代清德宗又是誰？李遠回說“我不知道清朝歷史”，躲過藍委的詢問。



羅廷瑋指出，現在網路輿論都說現代清德宗就是賴清德，大家生活在賴清德的威權統治下，與過去的威權時代沒兩樣。賴清德該好好反省，他曾在台南市長任內，於台南鐵路東移案，強迫要拆90歲老人的家，且逼迫2小時內搬走，這段歷史新聞大家歷歷在目，這算不算遺址，那算不算不義？



李遠回應，羅廷瑋概念錯誤。就他瞭解，南鐵東移案是國民黨馬英九執政時期的“中央政府”通過，地方政府只是執行。



羅廷瑋批，好啦，又在把全部的事情都馬維拉（網路用語：任何事都怪馬時期之意）。當初賴清德在新聞上的態度都被拍下來，賴就是實際在執行，這就是不義。其實他不是要針對賴，而是如今探究的不義，到底是誰的義？誰的不義？



他認為，好的、壞的歷史都該全記下來，或許李遠無法認同網路輿論。但要讓孩子知道，歷史就是照妖鏡，他支持不義遺址，但要將時間軸拉得更明確。過去鄭成功治理台灣，有人說義、有人說不義。而日據時期原住民、慰安婦等被迫害，就是不義。時間軸不該有意識形態，要呈現更完整的歷史才對，應將所有歷史悲劇都納入時間軸內。