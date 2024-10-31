陳德昇：美中競爭下兩岸緊張情勢難緩解

政治大學國際關係研究中心研究員陳德昇。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月31日電(記者 俞敦平)政治大學國際關係研究中心研究員陳德昇30日針對美國2024年總統大選的影響分析指出，無論是民主黨的賀錦麗或是共和黨的特朗普勝出，兩者皆將持續對中國大陸採取強硬立場，然在政策手段與力度上則有所不同，他認為美中台三方關係的動態已難以逆轉。



陳德昇認為，儘管當前大環境充滿不確定性，但可以預期的是，在美中競爭的背景下，兩岸關係的緊張情勢短期內難有緩解。



政治大學國際關係研究中心30日於政大國關中心國際會議廳舉辦2024年美國總統大選與兩岸關係座談會。由政治大學東亞所特聘教授、國際關係研究中心代理主任王信賢主持，政治大學政治系、東亞所特聘教授寇健文、政治大學國際關係研究中心研究員陳德昇、政治大學國際關係研究中心兼任研究員劉復國、政治大學國際關係研究中心助理研究員曾偉峯和“國防大學中共軍事事務研究所”教授馬振坤參加與談。



陳德昇在會中指出，無論2024年美國大選是由賀錦麗或是特朗普勝選，對中國大陸的基本政策立場皆會保持強硬。然而，兩者在政策的實施方法與強度上有顯著差異，賀錦麗的政策相對謹慎，而特朗普則傾向更激進的經濟手段，如提高關稅等。



針對美國國內的經濟情勢，陳德昇指出，在選舉後，民眾對通脹和物價上升的普遍感受，將會影響其對執政者的支持。若特朗普當選，他可能再次利用關稅政策，以打擊中國大陸經濟，但這也會間接推高美國國內通脹，進而牽動降息政策的變化。相較之下，賀錦麗的政策則可能延續拜登政府的抗中基調，但採取較低調的方式。

