謝龍隱：高雄遠洋漁獲兩項仍可銷陸　量很大

高雄區漁會理事長謝龍隱接受訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月30日電（記者 蔣繼平）目前正是秋刀魚盛產季節，高雄市政府今辦“大海開吃”記者會，出席與會的高雄區漁會理事長謝龍隱受訪指出，今年價格不錯，遠洋漁獲都要靠外銷，魷魚、秋刀魚至少6到7成銷往大陸，隱憂是兩年前大陸禁運後僅開放特許2家廠商。若斷了、或被列入取消ECFA關稅優惠項目都會造成嚴重影響。



魷魚、秋刀魚均為遠洋漁種，台灣遠洋魷釣船會員船隻共107艘，每年12月遠赴西南大西洋阿根廷公海水域抓捕阿根廷魷魚，約6至7月回到前鎮漁港卸魚整補、更換網燈具後，下半年度轉往西北太平洋海域，展開秋刀魚捕撈。目前時序入秋正是秋刀魚盛產、飽滿肥美之際。依據台灣區遠洋魷魚及秋刀魚漁船魚類輸出業公會統計，今年1至5月，該公會所屬漁船累計魷魚漁獲量有10萬餘噸，較去年成長2.5倍，而秋刀魚今年捕獲約6.7噸，較去年4萬8千噸成長約4成。



高雄區漁會理事長謝龍隱30日出席高雄市政府在鳳山行政中心舉辦的“大海開吃”記者會。謝龍隱受訪表示，今年漁船作業時間提早一個月回到台灣，因為有捕撈上限，因此量就這麼多，但需求也很強，所以今年價格也不錯。



秋刀魚分為特A級（長度約25公分以上）、1號（長度約20公分以上）、2號（長度約15公分以上）、3號（長度約8公分以上），數字越小、魚越大隻。謝龍隱指出，今年大尾的很少，約半成，2號約佔1成，3號、4號佔8成左右。



由於兩年前大陸禁止台灣多項水產品外銷大陸，包括秋刀魚、午仔魚、魷魚等水產品。針對目前外銷情況，謝龍隱表示，大陸海關有核准開放台灣兩家冷凍廠，目前透過這兩家工廠仍可賣到大陸去，這兩年都有持續銷往大陸，“若沒有賣到大陸去，問題就大了”。

