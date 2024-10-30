邱志偉：內部有敵對勢力以政黨掩護須處理

邱志偉受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月30日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”邱志偉近日提出《反滲透法》修正，內容是政黨有違反反滲透法、違反“國安”疑慮時，可以聲請“憲法”法庭“解散政黨”，卻也遭到藍營批評獨裁、專制。身兼中常委邱志偉今天下午受訪表示，這個法案不是最近才提，是在第10屆就提了，現在第11屆新屆期重提一次。“國家”裡面有敵對勢力用政黨當成掩護，變成身體的一個惡性腫瘤，當然主管機關要處理。



民進黨新系邱志偉提案修正《反滲透法》，要求主管機關“內政部”未來在法院判決定讞之後，政黨的行為觸犯“國安”者，應聲請“憲法”法庭為政黨解散之判定。不過該提案29日到了程序委員會，國民黨“立委”王鴻薇卻以為是程委會的民進黨籍召委沈發惠提案，更痛罵沈近3分鐘；後來發現自己罵錯人還尬笑跟沈發惠道歉。



邱志偉說，不意外是個人素養問題，罵人也要罵正確、罵對人，要罵得有道理。



他表示，這個法案不是最近才提，是在第10屆就提了，本屆第11屆重提一次。政黨要顛覆“國家”當然要用反滲透法規定反制，“國家”衹有一個，裡面有敵對勢力用政黨掩護，變成身體的一個惡性腫瘤。當然要用最好方法處理，依據主管機關規定，違法、顛覆“國家”，迫害民主“憲政”行為經過法院定讞，主管機關可以解散政黨。



邱志偉表示，反滲透要貫徹就是敵對勢力要用特定政黨當掩護，經過法院定讞，主管機關要負起責任，提到“憲法”法庭決定是否要解散。

