觀光業慘！苗栗鍾東錦辦媒合會帶頭搶救

苗栗縣政府與苗栗縣觀光協會30日聯合舉辦“2024苗栗觀光亮點產業媒合會”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗10月30日電（記者 盧誠輝）今年台灣內部旅遊慘淡，許多觀光旅遊業者哀鴻遍野，苗栗縣政府與苗栗縣觀光協會30日聯合舉辦“2024苗栗觀光亮點產業媒合會”，期盼透過旅遊業者和苗栗在地特色商家的交流合作，搶救低迷的觀光旅遊產業。無黨籍苗栗縣長鍾東錦也到場帶頭衝，邀請全台遊客都能到苗栗感受山海風情吃好食。



苗栗縣政府與苗栗縣觀光協會30日聯合舉辦“2024苗栗觀光亮點產業媒合會”，並同步進行“苗栗特色好物-苗栗金選”頒獎活動，包括鍾東錦、苗栗縣文觀局長林彥甫、苗栗縣觀光協會理事長游志勇、苗栗縣旅行商業同業公會理事長黃志忠和多位藍綠議員都到場力挺。



鍾東錦表示，縣政府近年來一直致力於推動苗栗縣觀光與在地產業發展，包括積極行銷苗栗縣迷人的山海風景、推動各類觀光活動、建立國際觀光品牌等，通過行銷推廣的方式，實現地方優質產業的全面轉型，創造更多元化的發展機會，期待通過此次產業媒合會交流活動，能促進地方產業合作，使旅行同業可透過串聯各類遊程，讓遊客更瞭解苗栗的自然景觀和文化特色，並推廣“苗栗金選”特色伴手禮。



苗栗縣文觀局長林彥甫指出，苗栗縣政府與苗栗縣觀光協會積極串聯地方產業與觀光業者，此次觀光產業媒合會的目的，在於促進本地商家與旅遊業者之間的深入交流，探索苗栗旅遊市場的趨勢，並發掘合作機會。今日活動現場約吸引1千多位來自全台各地的旅遊業者和旅遊商業同業公會到場參與，希望透過此次媒合會與踩線體驗活動，能更深入瞭解當地獨特的風貌及市場需求，並向遊客推廣苗栗的山城景緻和海岸風光，以尋求更多合作機會和市場競爭力。



林彥甫認為，這次產業媒合交流會，不僅是苗栗優質產業的一次全面展示，更是推動苗栗經濟發展的一次重要機會，歡迎大家跟隨著“苗栗金選”的腳步，給自己安排一場金選的苗栗旅程，一起放慢腳步，體驗苗栗幽雅靜謐的山城風光與浪漫熱情的濱海沿線，深度感受苗栗的質朴與熱情，順帶走訪苗栗金選的優質商家，帶回一份苗栗真摯的美好。