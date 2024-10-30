曾偉峯：美國大選後對台策略將更戰略模糊

政大國關中心助理研究員曾偉峯。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月30日電(記者 俞敦平)政治大學國際關係研究中心助理研究員曾偉峯30日在一場座談會中指出，美國大選結果難以預測，但未來的中美競爭格局將持續。他以棒球“世界大賽”分析民主黨的賀錦麗勝選的可能性，並分析不同候選人當選下，美中台關係、美中競爭及東亞局勢的潛在走向，無論哪位當選，美國的對台政策將更傾向“戰略模糊”，與拜登任內的“戰略清晰”形成對比，建議台灣需靈活應對。



政治大學國際關係研究中心30日於政大國關中心國際會議廳舉辦2024年美國總統大選與兩岸關係座談會。由政治大學東亞所特聘教授、國際關係研究中心代理主任王信賢主持，政治大學政治系、東亞所特聘教授寇健文、政治大學國際關係研究中心研究員陳德昇、政治大學國際關係研究中心兼任研究員劉復國、政治大學國際關係研究中心助理研究員曾偉峯和“國防大學”中大陸事事務研究所教授馬振坤參加與談。



曾偉峯指出，2024年美國總統大選選情膠著，難以確定誰會勝出。雖然坊間普遍看好特朗普連任，但曾偉峯笑稱，若以美國人近期對棒球“世界大賽”的熱情作比，或許象徵西岸自由派的賀錦麗將勝選(截至30日為止，代表加州(賀錦麗)的洛杉磯道奇隊在七戰四勝的系列賽中以3:1領先代表紐約(特朗普)的紐約洋基隊)。他強調這只是一種象徵性的解讀，但也反映了部分選民的樣態。