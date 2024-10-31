馬振坤：特朗普的關稅說對陸毫無嚇阻力

“國防大學中共軍事事務研究所”教授馬振坤。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月31日電(記者 俞敦平)台灣“國防大學中共軍事事務研究所”教授馬振坤30日在一場座談會中指出，美中軍事關係隨著雙方溝通機制的重啟呈現穩定趨勢，但台海局勢依舊不容樂觀。隨著聯合利劍演習的系列軍事行動和中國大陸軍事施壓的逐步升級，顯然美國戰略模糊政策有所不足，而朗普近期說，若中國大陸“入侵”台灣將增加關稅的主張，如同“邀請犯台”，恐導致更多軍事壓力加諸於台灣。



政治大學國際關係研究中心30日於政大國關中心國際會議廳舉辦2024年美國總統大選與兩岸關係座談會。由政治大學東亞所特聘教授、國際關係研究中心代理主任王信賢主持，政治大學政治系、東亞所特聘教授寇健文、政治大學國際關係研究中心研究員陳德昇、政治大學國際關係研究中心兼任研究員劉復國、政治大學國際關係研究中心助理研究員曾偉峯和“國防大學中共軍事事務研究所”教授馬振坤參加與談。



馬振坤指出，中美兩軍互動在近年來愈加頻繁，聚焦於台海及南海兩大熱點區域。針對台海局勢，他強調，中國大陸解放軍自去年起陸續展開“聯合利劍”系列軍演，並在今年進行了2024A和2024B兩階段演練，這些軍演以攻台行動作為演習模擬。值得注意的是，解放軍並未如以往進行導彈試射，顯示其重點轉向提升對台灣的實際作戰能力。



馬振坤接著提到，中美軍事溝通機制已在今年內陸續恢復。自五月起，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及大陸國防部長董軍在新加坡會晤後，雙方持續加強軍事聯繫。隨後，美國白宮安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）訪問北京，並與解放軍高層進行會談，確認軍事溝通的重要性。此舉已導致中美在雙方軍區層面的互動增多，並持續推動互相交流，期望避免擦槍走火，管控潛在分歧。馬振坤認為，這些互動有助於在美國總統大選結果出爐前維持中美軍事關係的穩定。



在美國總統候選人的台海政策上，馬振坤指出，特朗普的相關言論引發爭議。特朗普曾表示，如中國大陸“入侵”台灣，美國將對中國大陸課徵高達150%至200%的關稅。馬振坤批評此提案實際上可能無法嚇阻，反而猶如“邀請犯台”，因其僅在經濟層面懲罰中國大陸，而非實質防禦台灣。相比之下，賀錦麗延續拜登政府的一中政策，並支持強化台灣自我防衛能力，但也受限於美國的“戰略模糊”政策。

