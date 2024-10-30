王世堅：柯文哲8年任內與建商餐敘幾沒缺席

王世堅受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月30日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨主席柯文哲深陷京華城圖利弊案，民進黨籍台北市議員顏若芳在調閱收禮紀錄資料後更發現，沈慶京在2018年就曾送過紀念字畫給柯文哲，質疑跟京華城案有關聯。過去是“打柯”北市議員的民進黨“立委”王世堅今天受訪說，柯8年市長任內幾乎建商每場餐敘都參加。過去說要幫“巢運”無殼蝸牛朋友找房子，但8年市長結束後，卻是要幫兒子找新房，非常諷刺。



媒體詢問過去柯文哲與建商見面有避諱嗎？王世堅說，大型建商都在台北市，大概一個月，最遲每兩個月都有聚餐。柯文哲8年任內，大型建商餐敘都有參加。柯文哲說的跟做的不一樣，柯說財團像是拿著刀叉吃人肉，那他是跟著在旁邊拿小盤子分食，誰都可以講這句話，就柯文哲不行。



他說，一開始民進黨支持柯文哲，是希望守著台北市。“成功不必在我，希望帶來白色力量、新思潮”，本來是這個期待。柯文哲就任台北市長後，一開始可能覺得快人快語，但是後來發現做的跟說的不一樣。



王世堅也說，柯文哲強調自己有亞斯伯格症，以為不會說謊話，但卻是用亞斯伯格來說謊。王世堅當初這樣說，綠營支持者也批評，頭幾個會期質詢，他被罵得蠻慘。但是回想起來，他當時質詢就有分析。



他指出，有去問幾個認識的建商，但是不方便講這個。但是選舉前柯文哲主張巢運，還說要幫無殼蝸牛找房子，但是柯文哲兩任8年，沒有幫青年朋友找房子，倒是要幫兒子找新房，這是非常諷刺。



王世堅最後又說，不要再批評、不想打落水狗，過去批評是柯文哲當時擁有台北資源與權力，當時才會監督他。但是柯現在已經是被踹在一邊，現在補踹柯兩腳都很鱉腳。