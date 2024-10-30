王信賢：特朗普如當選　台灣的機遇風險各半

政大東亞所特聘教授、國關中心代理主任王信賢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月30日電(記者 俞敦平)政治大學國際關係研究中心30日舉辦2024年美國總統大選與兩岸關係座談會。該中心代理主任王信賢指出，這次美國總統大選的選戰重點並非中美戰略對峙，而是內政議題，這會讓兩岸更添不確定性，若特朗普當選，對台政策可能大幅調整，對台灣來說既存在機遇也增加風險，因此面對美國選後局勢，台灣需謹慎評估，考慮在美中博弈中如何靈活應對。



政治大學國際關係研究中心30日於政大國關中心國際會議廳舉辦2024年美國總統大選與兩岸關係座談會。由王信賢主持，邀請政治大學政治系、東亞所特聘教授寇健文、政治大學國際關係研究中心研究員陳德昇、政治大學國際關係研究中心兼任研究員劉復國、政治大學國際關係研究中心助理研究員曾偉峯和“國防大學”中大陸事事務研究所教授馬振坤等人與談。



王信賢指出，美國大選目前主要聚焦於內政議題，包括經濟、通膨、移民及候選人個人特質，而非外界預期的中美對抗。這樣的焦點轉移使台灣需重新評估美中台三方關係的風險與機會。



王信賢指出，近期的民調顯示，特朗普在部分搖擺州表現出色，勝選機會不容小覷。同時儘管目前雙邊民調極為接近，但過去美國民調常低估共和黨支持者的熱情，使最終選舉結果可能存在變數。他認為，如果特朗普當選，美台關係可能面臨新的壓力，台灣將需適應特朗普不確定的外交風格以及陸方可能的策略調整。台灣在美國的盟國地位固然重要，但未來應如何靈活應對，必須審慎思考。