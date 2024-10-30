綠搶先預言柯犯貪污罪　白營批就是政治追殺

民眾黨發言人吳怡萱。（中評社 資料照） 中評社台北10月30日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案，31日將開延長羈押庭，民進黨發言人吳崢稱，北檢肯定會起訴，涉犯貪污罪不能參選，民眾黨2028將面臨分水嶺。民眾黨發言人吳怡萱批評，民進黨想提前讓“潛在對手”被消滅，已是心照不宣，吳崢的言論間接說明北檢就是在政治追殺，最終劍指2028。



吳崢今日上午在廣播節目《新聞放鞭炮》中提到京華城案：“北檢肯定會起訴”、“《選罷法》明定涉犯貪污治罪條例就不能參選公職，這是很明確的死線，民眾黨可能將在2028年面臨分水嶺。”



吳怡萱揶揄道，吳崢不只能預測“憲法”法庭的裁定結果，現在還能預判北檢一定會起訴，一下當“大法官”、一下又當“北檢發言人”，完美演繹民進黨的手直接伸入司法，把大法官跟地檢署都當成民進黨小弟，賴清德才剛叮嚀“少談京華城案”，吳崢難道當耳邊風嗎？



吳怡萱表示，吳崢稱“執政歸執政、司法歸司法，民進黨無法影響司法單位獨立辦案。”這是睜眼說瞎話，一邊撇清，另一方面又稱北檢“肯定會起訴”，甚至直接認定民眾黨2028年將面臨參選公職的“死線、分水嶺”，根本就是未審先判。



吳怡萱說，民進黨想提前讓“潛在對手”被消滅，根本心照不宣，吳崢說的話根本是讓賴清德難堪，這也間接說明北檢辦京華城案，就是政治追殺，最終目的劍指2028年。



吳怡萱強調，台灣是民主自由的“國家”，政黨在民主政治體制中扮演很重要的角色，民進黨身為執政黨，沒有謙卑、謙卑、再謙卑，吳崢身為民進黨發言人，不把賴清德叮嚀“少談京華城案”當一回事，反而對在野黨的運作指手畫腳，拜託吳崢多反思自省，為何民主進步黨逐漸把台灣帶向民主退步的回頭路。

