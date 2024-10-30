朱立倫：民進黨能源政策錯誤讓台灣陷危機

國民黨主席朱立倫。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月30日電（記者 楊騰凱）中國國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨的意識形態與錯誤政策，造成台灣能源價格高漲及缺電風險，台灣97%能源仰賴賴進口，如今遇上重大天災、國際戰亂甚至是兩岸緊張，台灣都很容易陷入嚴重的能源危機，希望民進黨可以調整能源政策。



朱立倫今日主持國民黨中常會，在會中作上述表示。



朱立倫表示，能源安全不只是經濟問題，更是“國家安全”議題，昨天他接見歐洲議會跨黨派議員時，也與對方談到台灣的能源政策，因為過去民進黨的意識形態及錯誤政策，不只造成能源價格高漲、缺電問題、環境污染問題，更重要是造成“國家安全”的重大危機。



朱立倫指出，台灣能源超過97%仰賴進口，如果今天發生重要的天然災害，例如遇到強烈颱風影響，或遇到國際戰亂、兩岸緊張，進而使得能源進口延宕，就會讓台灣面臨最嚴重的能源危機和缺電。



朱立倫表示，這是非常嚴重的“國家安全”考量，絕對不只是牽涉到使用核電與否的單純問題，所有外國的國會議員都深有同感，也希望大家力勸民進黨調整能源政策。



朱立倫指出，今天看到“經濟部長”郭智輝面對“立委”質疑對綠電的評估過於樂觀，郭智輝用明代思想家王陽明的詩來回應。朱說，他自己覺得，郭智輝倒不如去讀一下所有的陽明學說。陽明學說最重要的精神就是知行合一，要提醒郭智輝，如果知行不一又何來遠見？空談不如履行，這是對陽明學說最基本的認識與瞭解。

