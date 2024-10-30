明天榮民節　朱立倫：需加強照顧退伍軍人

國民黨主席朱立倫。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月30日電（記者 楊騰凱）中國國民黨主席朱立倫今日表示，明天不僅是蔣公誕辰紀念日，同時也是榮民節，全台退伍軍人總數有約35萬人，國民黨退伍軍人部應多聯繫地方退伍榮民，提升服務照顧及就業協助，讓社會更感念退伍軍人、榮民的貢獻。



朱立倫今日主持國民黨中常會，在會中作出上述表示。



朱立倫表示，明天10月31日是先“總統”蔣公誕辰紀念日，當天也是榮民節，為了感念所有榮民過去的辛苦奉獻，才特別訂定這個節日。而事實上，這麼多年來對榮民的照顧、重視，的確還有很多需要加強的地方。



朱立倫表示，尤其隨著時代變化，資深榮民愈來愈少，新的榮民數量比較多，全台退伍軍人總數約有35萬多人，其中絕大部分都是中壯年榮民，如何提高社會對軍人榮譽的重視、尊重，尤其軍人退伍後，社會能對榮民的就業、就學、就養、就醫及服務照顧這五大任務要予以加強，這非常重要。



朱立倫指出，尤其對於新世代年輕朋友來說，如果整個社會對軍人的待遇、榮譽、尊重能夠提高，如同美國等先進國家的作法，那就能夠提升更多人從軍的意願。同時對於退伍軍人的就學、就業、專業職能訓練等部分若也能夠提高，可讓很多人才重新被社會所用，一方面提高社會就業率，同時表達我們對榮民的感念。



朱立倫表示，國民黨已設置“退伍軍人部”，除了延續黃復興精神外，對新世代榮民的照顧也要予以加強，尤其在地方上，國民黨退伍軍人部也應該聯繫地方的新世代退伍榮民，在服務照顧、就學照顧、就養方面予以加強，這些都是我們應該要做的努力，讓社會更感念退伍軍人、榮民做的貢獻。