苗栗泰安溫泉業者苦撐　盼秋冬大補血解壓

苗栗泰安溫泉業者期盼今年秋冬能留住旅客大補血。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗10月30日電（記者 盧誠輝）苗栗縣泰安鄉以溫泉觀光聞名，近日驚傳經營長達21年的在地4星級溫泉飯店暫停營業，讓許多同業都繃緊神經。苗栗泰安溫泉業者林先生告訴中評社，溫泉飯店會受季節影響旅客人數，現在好不容易挺過生意慘淡的夏日，只能期盼今年秋冬能留住旅客大補血，才能紓解一些業者苦撐已久的壓力。



今年台灣旅遊慘淡，讓許多觀光旅遊業者哀鴻遍野，苗栗縣政府與苗栗縣觀光協會30日聯合舉辦“2024苗栗觀光亮點產業媒合會”，包括無黨籍苗栗縣長鍾東錦、苗栗縣文觀局長林彥甫、苗栗縣觀光協會理事長游志勇、苗栗縣旅行商業同業公會理事長黃志忠和多位藍綠議員都到場力挺。



在現場擺攤的苗栗泰安溫泉業者林先生表示，對同業驚傳停業確實有些訝異，但其實苗栗泰安的溫泉飯店業者都苦撐很久了，經過長達3年新冠疫情的打擊還能存活下來已經很不容易了，但今年卻又剛好碰到“國旅”最慘淡的時候，因為大家都被疫情悶在家裡太久了，所以遊客全都往外跑。



林先生感嘆，溫泉飯店業者和其他旅宿業者的經營型態有很大的不同，會受到季節影響導致生意有嚴重的落差。基本上夏天都是門口羅雀，只能靠秋冬來泡湯旅客較多的季節進行大補血，但最重要的還是要能留住旅客住宿過夜，業者才有較大生存空間，這點當地業者都還在努力中。



另一位溫泉業者陳先生則向中評社指出，溫泉飯店業者就像賣姜母鴨和羊肉爐的業者一樣，夏天基本上是沒有生意的，只能靠秋冬盡量賺，但賺半年就要有賠半年的心理準備，因為飯店的基礎設施還是要維修、員工的薪水還是要發，也因今年“國旅”特別慘淡，所以業者都緊繃神經、人人自危，只能寄望這個秋冬好點才能紓解一些壓力。