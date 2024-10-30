李彥秀：政黨路線非領導者講話就可華麗轉身

國民黨文傳會主委、藍委李彥秀接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月30日電（記者 楊騰凱）外傳賴清德將確立“中華民國”論述，透過“中華民國”團結台灣。對此，中國國民黨文傳會主委、“立委”李彥秀今天受訪時表示，賴清德從“台獨”金孫”到“務實的‘台獨’工作者”，再華麗轉身成為“中華民國派”，台灣人民打了一個大問號，政黨路線不是領導者一篇演說或精神講話就可以華麗轉身。



李彥秀強調，“中華民國”不是國民黨的“神主牌”，而是全台2350萬人的“最大公約數”，即使民進黨與賴清德向“中華民國”靠攏，藍營也必須要有絕對的自信，全力監督執政黨的表現。



《中國時報》今日報導指出，賴清德10月9日在民進黨中常會上分享執政後將分階段確立“中華民國”論述，並強調面對險峻的國際情勢及中國大陸，擔任“總統”絕對有責任團結“國家”，而現在就衹有“中華民國”能夠讓所有人團結。



李彥秀今日表示，“中華民國”不是國民黨的“神主牌”，而是全台2350萬人的“最大公約數”，賴清德從“台獨”金孫”到“務實的‘台獨’工作者”，再華麗轉身成為“中華民國派”，台灣人民打了一個大問號，政黨的路線與價值，是支持者情感的長期認同與依附，絕不是領導者一篇官式演說，或是中常會的“精神講話”就可以“華麗轉身”。



李彥秀指出，賴清德雙十節演說全程扳著臉唸稿，隔天各家早報不約而同放出“美方官員表示，台灣已先簡報雙十演說內容”消息，顯然賴清德的雙十演說只是美方盯場下的“政治秀”，避免在美國大選前的敏感時刻橫生意外。



李彥秀指出，賴清德2024年大選得票率40%，但是根據政大選研的最新民調，台灣希望“盡快獨立”的比例僅有3.8%。顯見，既使是民進黨與賴清德的支持者，也有相當大的比例是“中華民國派”。



李彥秀表示，藍營必須要有絕對的自信，既使民進黨與賴清德向“中華民國”靠攏，國民黨作為最大的在野黨，就是全力監督執政黨的表現，沒有統獨意識形態的綁架，選民更能理性評判“賴政府”在內政、經濟、民生的成績單，對在野黨而言反而更有空間。