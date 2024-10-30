台觀光官員：出境旅遊人次是旅客來台2倍

“交通部”觀光署參山風景區管理處長曹忠猷。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗10月30日電（記者 盧誠輝）“交通部”原定今年國際旅客來台的千萬人數目標已經下修，日前評估今年國際客來台約750萬人次，而“交通部”觀光署參山風景區管理處長曹忠猷今日到苗栗出席活動時也鬆口表示，今年台灣出境旅遊的人次是國際旅客來台旅遊人次的2倍。凸顯台灣內部的觀光旅遊產業確實不景氣。



今年台灣國旅慘淡，讓許多觀光旅遊業者哀鴻遍野，苗栗縣政府與苗栗縣觀光協會30日聯合舉辦“2024苗栗觀光亮點產業媒合會”，包括無黨籍苗栗縣長鍾東錦、苗栗縣文觀局長林彥甫、苗栗縣觀光協會理事長游志勇、苗栗縣旅行商業同業公會理事長黃志忠和多位藍綠議員都到場力挺。



曹忠猷今日受邀致詞時指出，今年台灣出境旅遊的人次是國際旅客來台旅遊人次的2倍，他知道業者都相當辛苦，觀光署也努力在想辦法爭取國際旅客來台的人次能夠再增加。曹這席話不只凸顯台灣國旅慘淡，連國際旅客來台旅遊的人次也銳減，讓台灣觀光旅遊產業雪上加霜。



另外，交通觀光署副署長周廷彰28日受訪時也表示，對今年750萬國際旅客來台有信心，國際旅客來台目前已超過600萬人次，有信心超過去年國際客人次，觀光署將會利用剩下2個月行銷，做更多宣傳活動。換句話說，截至目前為止，台灣出境旅遊的人口應該也已超過1200萬人次。



根據觀光署的統計資料庫顯示，2023年的來台旅客共有648萬6951人次，以港澳旅客為最多，共有119萬9572人次，占整體來台旅客人數18.49%。反觀2023年的出境旅遊人數共有1179萬5834人次，以前往日本的遊客為最多，共有422萬5804人次，占整體出境人數35.82%。顯示已連續2年的出境旅遊人次都是來台旅遊人次的2倍。