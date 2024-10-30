民進黨中執會　吳思瑤示警藍委頻提案出招

吳思瑤下午在民進黨中執會提醒，要持續關注藍營下週相關選罷法修法。（中評社 資料照） 中評社台北10月30日電（記者 黃筱筠）民進黨今天召開第21屆第2次中執會。據轉述，“立法院”黨團幹事長吳思瑤報告黨團事務提及，藍營上週原本要推動“選罷法”提高門檻相關修法，但暫緩，感謝黨團成員表達意志，讓藍營沒有強行闖關。她會中更指出，國民黨“立委”羅智強下週可能提案公投綁大選相關修法，賴士葆也要提出公投復決涵蓋“釋憲”結果等，這些修法都要持續關注。



民進黨下午召開中執會，會中由民進黨中央黨部中國事務部主任吳峻鋕以“中國事務部諮詢委員會關於國際與兩岸情勢的分析意見”為題進行專案報告。



兼任黨主席賴清德致詞提及，本週五及下週二，“行政院長”及相關“部會”首長將會赴“立法院”報告明年度“中央政府”總預算案，以及“中央政府”前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案”。



賴清德說，首先，他要感謝“立院”黨團同仁們這段的時間努力，經過多次的朝野協商，讓總預算的審議，得以達成初步共識。民進黨要肩負起帶領“國家”向前的責任，唯有團結一致，才不負全體民眾對民進黨的託付。



他也相信，由卓榮泰率領的行政團隊會秉持專業的態度，向“立法院”和民眾說明總預算案的重要性。期許朝野政黨，都能以人民利益和“國家”發展為優先，讓總預算案盡速進入實質審議。



賴清德提到，10月27日下午，嘉義中埔在一個多小時內，接連發生八起地震。現在，颱風康芮也正向台灣而來，不論面對地震或颱風，我們都要持續加強社會抗災、防災和救災的韌性，讓民眾的生命財產安全獲得保障。



他提醒，這幾天，政府各單位都密切掌握颱風動態，也請全體黨公職協助轉發防颱資訊、呼籲民眾提早做好準備，一起努力，把可能的災害降到最低。今天中午卓榮泰院長也已經到“中央應變中心”視察，目的也是希望團結民眾，減低颱風的傷害。



今天中執會通過聘任廖蕙芳、陳鴻儀、黃盈舜、黃怡翎、吳恬綺等5位相關領域律師、勞工團體代表及專家學者擔任第二屆“中央黨部職場不法侵害申訴處理委員會”委員。



另外，民進黨為積極回應政府推動性別平等之政策，並落實對員工權益之保障，會中通過“民主進步黨中央黨部性騷擾申訴及懲戒處理辦法”修正案，並聘任翁林瑋、廖蕙芳、劉嵐、傅馨儀、林綠紅、黃怡翎、鄧傑、孫友聯、黃淑玲、廖美蓮、侯岳宏等11位相關領域律師、婦女團體或人權團體代表及社會公正人士擔任“中央黨部性騷擾申訴處理委員會”委員。