高雄壽山動物園萬聖節加菜　南瓜料理爭霸戰

狐獴挖食南瓜裡的麵包蟲。（高雄市觀光局提供） 中評社高雄10月30日電／萬聖節即將來臨，雖然碰上颱風，壽山動物園搭上日韓料理實境秀風潮，以西洋南瓜及園區自備的東洋南瓜為園區動物加菜，上演一場“南瓜料理東西爭霸戰”。不論是狐獴、蘇卡達象龜、長鼻浣熊和沼林袋鼠等動物，都開心享用萬聖節南瓜創意佳餚。



今年是壽山動物園連續3年與響應續食精神的家樂福鼎山店合作，提供營養又應景的南瓜，藉此補充動物所需的膳食纖維。



高雄市“觀光局長”高閔琳表示，西洋南瓜由動物園小編發揮巧手，雕出搞怪表情，再藏入狐獴最愛的麵包蟲；狐獴為順利取食麵包蟲，使用利爪進行挖找，展現自然天性。



東洋南瓜則由園區志工利用外皮紋路及色澤，雕出幾可亂真的烏龜造型，並結合地瓜和秋葵設計成烏龜頭和尾巴。有趣的是，對蘇卡達象龜及亞達伯拉象龜而言，南瓜就是美味的蔬果佳餚，不管做成什麼造型，都是毫不猶豫、立刻品嚐。



今年壽山動物園的“南瓜料理東西爭霸戰”，除了展現刀工，最重要的是提升動物福利，給動物攝食的趣味及感官刺激。保育員以本土南瓜鑲上綠花椰，用秋葵當眼睛、蓮藕做鼻子、甜椒掛耳環，十足的大媽造型，但不受長鼻浣熊喜愛，反將紅蘿蔔切片做的小精靈吃個精光。園方也將長鼻浣熊展場布置成南瓜園，並使用長鼻浣熊愛吃的小蘋果化做鈴鐺，吸引嗅覺靈敏的長鼻浣熊探頭取食。



壽山動物園指出，每種動物有各自喜好的食物，但保育員為讓動物攝取更多營養，透過應景食材變化，增加動物進食時間，藉此讓動物展現更多樣的豐富行為，維持動物身心健康和生活品質，例如當沼林袋鼠看到保育員以牠最愛的構樹葉及季節蔬果堆疊成的可食玩偶，仔細觀察後才靠近享用。