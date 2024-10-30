王金平：九二共識說到底是兩岸和平共識

王金平日前在一場演講上表示，九二共識就是兩岸和平共識。（中評社資料照） 中評社台北10月30日電／行政、立法兩院陷入“中央政府”總預算、“國會”改革“釋憲”等激烈對抗僵局之際，前“立法院長”王金平傳出將開設“溝通協調”的線上課程格外引人矚目，開放預購不到24小時達標600%引發熱議，甚至政壇人士解讀為明年國民黨主席的前哨戰。據瞭解，王金平在日前一場逾百個宗教、民間社團負責人、幹部的演講場合，難得主動對當前兩岸議題發表看法。



王金平提醒賴清德，“兩岸之道，唯和與合”，保持談判迴旋空間，“不要把棋給下死了”!他認為兩岸要回到制度化協商的政治基礎就是“九二共識”，這個共識說到底就是兩岸和平共識。



根據《中時新聞網》報導，王金平周日的一場演講，罕見將主題放在兩岸關係，訴求和平的價值。對於賴清德主張的“兩國互不隸屬”，王金平則是認為，“中華民國”不論哪屆“總統”，都應該依《“中華民國憲法”》增修條文以及《台灣地區與大陸地區人民關係條例》處理兩岸事務，認同“中華民國”憲政體制，將對岸視為“大陸地區”，由中華人民共和國管轄的現狀，兩岸並不是“國與國的關係”。



王金平強調，建構“和平”文化首在對戰爭心存畏戒，次在和平意志的堅持與強化。多項民調都顯示，絕大多數台灣人都贊同以和平對話的方式解決兩岸問題，但對於解放軍機艦頻繁擾台，從政府以降到民眾似乎都無感，也無法形成要求政府積極應對的民意；他指出，兩岸面臨兵凶戰危很多“友邦”已紛紛示警，但台灣的領導人卻缺乏對戰爭的敬畏，令人無可奈何。



王金平表示，朝野在內政上容有分歧，但在糾集與大陸和平相處的面向上應該和衷共濟，台灣在思考大陸政策和處理兩岸關係上，必須有交往、交流、合作的智慧。他提醒賴清德，“兩岸之道，唯和與合”，保持談判迴旋空間，“不要把棋給下死了”!他認為兩岸要回到制度化協商的政治基礎就是“九二共識”，這個共識說到底就是兩岸和平共識。