中執委反映基層有被剝奪感　賴稱很照顧勞工

“正國會”中常委陳茂松。（中評社 資料照） 中評社台北10月30日電（記者 黃筱筠）民進黨下午召開中執會，屬黨內“正國會”派系中常委陳茂松在臨時動議時提及，提醒行政部門政府宣傳經濟成長時，不斷強調數字，但這對於收入一個月衹有新台幣2、3萬的底層的人來說，會感覺是政令宣傳，有相對剝奪感，提醒政府不要只講數字，會讓基層有相對剝奪感。



據轉述，兼任黨主席賴清德也解釋，關於弱勢中小企業照顧，政府非常重視。“行政院”現在有經濟發展委員會與均衡台灣會議，就是專門處理這些問題。賴強調，民進黨都很照顧用雙手賺錢的勞工，民進黨沒有忘記長期支持民進黨的社會基層。



據轉述，賴清德還提到，“行政院”明年預算總額編列新台幣116億元，針對中小企業進行轉型與淨零轉型等輔導。而最近幾年政府對於社會照顧，政府政策用多餘稅收進行社會照顧，零到6歲“國家”一起養都是過去沒有。包含零到2歲若將幼兒交由托育中心照顧，一個月補助新台幣5千元，2到6歲上幼兒園或公托，也有相關補助都是過去沒有，還有長照三點零等照顧年長者。



民進黨今天下午召開中執會，多位地方中執委、中常委在臨時動議時提出建議。蔡易餘提到，最近產業電價調漲，有中小企業也希望緩漲，中南部傳產鋼鐵業與下游產業，因為俄烏戰爭導致狀況不好，已經持續好幾年。而電價緩漲的基準是去年收入比對前一年，但是鋼鐵業已經好幾年不景氣，卻無法適用緩漲條例，由於電價審議委員會已經定案，希望等到下一次電價審議委員會進行討論。



