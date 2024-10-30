康芮颱風攪局　南投奧萬大30周年活動延期

奧萬大“竹夢30竹編裝置藝術展”-領角鴞。（林業保育署南投分署提供） 中評社南投10月30日電／南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區原訂11月2日至3日舉行開園30周年慶系列開幕活動“楓音樂”、“竹夢30竹編裝置藝術展”，受到康芮颱風來襲影響，林業保育署南投分署宣布將延至11月16日至17日舉行，也呼籲民眾颱風影響期間避免山區活動，以策安全。



康芮颱風直撲台灣而來，氣象署已發佈海上陸上颱風警報，預計明、後天影響全台最劇，也波及週末假日觀光遊憩活動。林業保育署南投分署原訂11月2日及3日舉行奧萬大森林遊樂區開園30周年慶系列“楓音樂”及竹編裝置藝術展，因颱風來襲，決定順延到11月16日及17日舉行開幕活動。



奧萬大自1994年開園以來，憑藉四季變化分明的自然景觀，成為中部知名旅遊景點，“春櫻、夏瀑、秋月、冬楓”更深受民眾喜愛。奧萬大森林遊樂區在經歷2023年卡努颱風重創，經過半年修整後，原定於11月2日舉辦慶祝奧萬大30週年慶與“福鳥新生-領角鴞”大型台產竹編裝置藝術開幕活動。



“竹夢30竹編裝置藝術展”有別於以往特色，有3座高達6公尺的大型竹編“福鳥新生-領角鴞”、象徵原住民神鳥的“靈眉繡眼-繡眼畫眉”及奧萬大台灣特有種鳥類代表“長尾山娘-台灣藍鵲”，透過運用台產竹材進行創作。除了視覺上的亮點，更是與自然互動的裝置藝術，同時推廣綠色資源竹材的永續利用。



南投分署表示，奧萬大30周年慶系列活動時間從11月2日至12月1日。原由11月2、3日的“楓音樂”揭開序幕，活動結合音樂會、文化導讀、部落楓采餐套組、遊程探索、部落市集，颱風攪局延至11月16、17日舉行。