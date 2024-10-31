賴祥蔚：柯有機會再起　但不能空喊司法不公

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月31日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案，10月31日將開延長羈押庭，若柯被延押2個月，民眾黨支持度會如何影響？台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚接受中評社訪問表示，柯延押的可能性很大，對民眾黨的影響需要看如何論述攻防，若論述充足而非僅空喊“司法不公”，才能讓民眾認同民眾黨的主張，也才能讓民眾黨支持度不再受打擊。



“就長期而言，雖然多數人可能認為民眾黨已沒機會，但我不這麼認為。”賴祥蔚說，若現在距離2026地方選舉只剩下3個月或半年，民眾黨佈局會較倉促，但現在還有1年多，且柯文哲的司法審判之路將是一段非常長的時間，屆時日本政治學者小笠原欣幸所評論的“還我清白”招牌很可能會為民眾黨加分，一方面鞏固鋼鐵小草，一方面繼續往2028開拓發展。



根據台灣民意基金會長期民調顯示，台灣民眾黨政黨支持度趨勢則從1月的22.5%支持度高峰，一路下跌到10月的12.6%，其中7月稍微上升到16%，8月便爆出政治獻金風暴，支持度下降。



賴祥蔚為政治大學政治學博士，曾任“中央廣播電台”總台長、台灣藝術大學廣播電視學系主任、媒體藝術所長、中華傳播管理學會理事長，現為台灣藝術大學廣播電視學系教授，專長領域為傳媒政策、公共關係。



針對民進黨政黨支持度的起伏，賴祥蔚接受中評社訪問表示，政黨支持度一定會受時事影響，民進黨從2月到6月支持度一直攀升，是因為賴清德選後的慶祝行情，也就是一般所謂的“蜜月期”，民眾在觀察賴清德的一舉一動與表現。至於民進黨的支持度看起來上下顛簸的原因，主要是讓民眾感覺到民進黨掌握的權力過於失衡。

