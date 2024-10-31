王金平動起來劍指黨魁？陳麗娜：非爭名利

國民黨籍高雄市議員陳麗娜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月31日電（記者 蔣繼平）中國國民黨前“立法院長”王金平傳出將開設“溝通協調”的線上課程格外引人矚目，29日中午開放預購不到24小時即達標600%，不僅引發熱議，甚至政壇人士解讀為明年國民黨主席的前哨戰。國民黨籍高雄市議員陳麗娜接受中評社訪問認為，她自己看王金平是希望台灣好、國民黨好，不然以83歲高齡大可不必管這些事，值得借鏡，大家也要團結、強大自身、朝重返執政來努力。



陳麗娜，生於1970年，宜蘭人，現任國民黨高雄市議員（前鎮區、小港區），6屆資深議員，丈夫楊敏郎為前高雄市議員，曾任國民黨高雄市黨部副主委。



聽到王金平開線上課程且獲得熱烈回響，陳麗娜笑說“王院長真的很跟得上時代！”她說，願意嘗試新東西、與網路接軌，對國民黨來說都值得借鏡，也樂見王金平發揮長才，畢竟王金平在“立院”17年扮演各黨協調的“院長”角色，這個能力不是人人都有的，不僅政界，甚至企業界也都需要。



陳麗娜表示，王金平累積很多人生經驗與判斷力，聽到這個訊息，應該主管階級的人都會希望去上課。聽到不同意見並達成協議，但要達成目標也需要具備能耐，只要紛爭不見，大家就能往前走，效率就會好。她讚“能把經驗、精華傳承給更多人，也對社會做出貢獻，這是了不起的地方。”



爭名爭利這些對王金平來說都不重要了，陳麗娜認為，王金平當了這麼多年的“院長”，應該期盼能夠看到台灣平順，另外一點，就是國民黨未來發展好不好，這件事也很重要。她說，畢竟王金平在國民黨這麼久了，總不希望看到國民黨一直沒落下去，她可以感受到王希望國民黨發展得更好。

