鄧岱賢語中評：特朗普出惡言 台別癡心妄想

國民黨大陸事務部副主任鄧岱賢接受中評社專訪。（中評社 張穎齊） 中評社台北10月31日電（記者 張穎齊）美國前總統、共和黨總統候選人特朗普連兩次指控台灣“偷走”美國半導體生意，中國國民黨大陸事務部副主任鄧岱賢接受中評社專訪表示，特朗普是生意人個性，一切以利益為主，衹有把生意還給美國，才不會被說三道四，但他認為特朗普此言實在是惡意指責，當初台積電、聯電等相關產業，都是在美國資金支持下成立，哪有誰搶誰的道理？



鄧岱賢說，特朗普的企業家個性，以美國利益為主，居然說台灣搶美國的晶片半導體生意，就是想要台灣把生意還給美國，讓美國有利可圖。可是特朗普要知道，台灣已在特朗普第一任期內，就到美國亞利桑那州設廠台積電，已滿足美國的需求了，如今美國就是還想維持全球第一、領導至上，因此台灣在美國的政策壓力下，恐怕要被迫妥協。



他強調，特朗普想占據台灣晶片生意、又大量軍售台灣，卻從沒講過會派兵協防台灣，所以請台灣同胞別癡心妄想美國人會派兵，來與中國大陸發生實質戰爭或者協防台灣，這是不可能。



鄧岱賢，出生於台北市，祖籍山東棗莊（台兒莊），美國波士頓東北大學經濟學研究所碩士。歷任海基會經貿處長、海基會協商代表、國民黨智庫“國家政策研究基金會”副研究員等。現為海峽兩岸經貿文化協會秘書長、國民黨大陸事務部副主任等。

