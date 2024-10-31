鄧岱賢：台灣想入國際組織關鍵在大陸非美國

國民黨大陸事務部副主任鄧岱賢接受中評社專訪。（中評社 張穎齊） 中評社台北10月31日電（記者 張穎齊）針對賴清德的“祖國論”、“新兩國論”等，中國國民黨大陸事務部副主任鄧岱賢接受中評社專訪表示，這已影響ECFA兩岸經濟合作架構協議的關稅讓利，另外台灣一直想加入的CPTPP跨太平洋夥伴全面進步協定，也因此更無法進去，加入這樣的國際組織與否，關鍵非美國，而是在大陸，若兩岸關係好，當然都不是問題。



鄧岱賢指出，台灣對大陸的出口導向很多，現在相對因推行東南向政策，減少對大陸的依賴，可是仍然占比不少，如今因賴清德的“兩國互不隸屬”等言論，導致一半以上的ECFA關稅減讓項目被取消，對農、漁民生計影響甚鉅，即便民進黨政府的“經濟部”官員都說影響不大，實際上還是影響了200萬到300萬名傳統產業民眾生存，憂心持續減少對台讓利優惠，會產生更大影響。



鄧岱賢，出生於台北市，祖籍山東棗莊（台兒莊），美國波士頓東北大學經濟學研究所碩士。歷任海基會經貿處長、海基會協商代表、國民黨智庫“國家政策研究基金會”副研究員等。現為海峽兩岸經貿文化協會秘書長、國民黨大陸事務部副主任等。



鄧岱賢說，這些言論連帶影響還有我們參加國際組織，比如美國發起的CPTPP，如今美國前總統特朗普宣布退出後，剩下12個成員，台灣沒加入的重要原因，除了是這些成員都認為台灣還沒準備好外，最重要是兩岸關係影響，若兩岸關係好、有默契，以往也都是可先後加入的。



他說，外國企業對台灣的農業保護，有所疑慮，這些限制要取消後，才能符合資格加入，台灣自2021年就申請加入，其實這些成員國照理說應不會覺得台灣不好，互相都能牟利賺錢，主要問題就是這些國家與中國大陸關係更為密切，必須全票同意，台灣才能加入，而其中不乏許多東南亞國協的國家，這些國家一定會向中國大陸詢問態度。

