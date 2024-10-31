鄧岱賢：許多大陸參訪團要來都被賴政府卡關

國民黨大陸事務部副主任鄧岱賢接受中評社專訪。（中評社 張穎齊） 中評社台北10月31日電（記者 張穎齊）兩岸交流在台灣受重重阻礙。中國國民黨大陸事務部副主任鄧岱賢接受中評社專訪表示，據他瞭解，大陸一直頻頻對台灣釋出橄欖枝、善意，持續都有向台灣申請參訪團，但卻都卡關在民進黨政府，核准數少之又少，台灣既然都給自己設定今年海外旅遊客數量要750萬，那更該回應對岸善意，挹注台灣觀光財，兩岸和平共榮才是好未來。



鄧岱賢指出，他掌握到的狀況是，自從疫情解封後，陸方一直有申請到訪台灣的參訪團，各省市台辦、宗教、教育、文化等團體，都持續在申請，從無中斷，無奈民進黨政府核准件數是少之又少。舉例近期有成都牙醫參訪團、廣州市台辦主任等都有申請來台，卻都沒被核准。



鄧岱賢，出生於台北市，祖籍山東棗莊（台兒莊），美國波士頓東北大學經濟學研究所碩士。歷任海基會經貿處長、海基會協商代表、國民黨智庫“國家政策研究基金會”副研究員等。現為海峽兩岸經貿文化協會秘書長、國民黨大陸事務部副主任等。



鄧岱賢說，既然台灣政府不核准，那陸方又如何開放自由行來台？無論如何，只要時機成熟，大陸一定是全面開放來台旅遊，目前就已開放從福建到金門、馬祖的自由行，已頻頻遞出橄欖枝，就看民進黨政府願不願意接受。要瞭解大陸從沒把香港、澳門、台灣列為出境旅遊地區，因陸方認為這是在自己境內的地區旅遊，怎會想阻擋旅遊？



鄧岱賢向中評社說，台灣“交通部觀光署”原本預計今年要吸引1000萬海外旅客次來台，如今又下修到750萬人次，在疫情前可是年年破千萬人次，那現在就更該開放大陸經貿人士來台，可促進技術、經貿、服務的履約、簽約等，對岸也多是政治敏感低的團體想來，可如今台灣也針對什麼團體能來、什麼團不能來而訂出明確標準。

