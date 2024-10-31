中評現場：高雄人淹怕了！停車場出現排隊潮

高雄8層樓高的鹽埕立體停車場，颱風前夕出現排隊車潮。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月31日電（記者 蔣繼平）康芮颱風來勢洶洶，尤其高雄今年經過凱米、山陀兒颱風接連造成嚴重災情，許多民眾真的淹怕了，趕緊進行防颱準備。位於鹽埕區8層樓高的鹽埕立體停車場，30日晚間6時仍有超過20輛汽車排隊入場，車隊綿延150公尺，有人已排了超過3小時，成為颱風前夕另類風景。



康芮颱風30日已增強為強颱，預估31日全台都壟罩在暴風圈內。趁著颱風來襲前，許多民眾趕緊將車輛移往立體停車場，避免因為颱風淹水成為泡水車。鹽埕立體停車場為8層樓建築、共有836個車位，30日晚間6時出現大批排隊車潮，儘管早已顯示客滿，但還是有許多民眾排隊。



鹽埕立體停車場工作人員表示，30日中午12時就陸續有民眾入場停車，下午2時就客滿出現排隊車潮。仍在排隊等待入場的民眾說，下午就提早回家開車過來，結果還是要排隊，已經排了將近3小時。有車主說“上次山陀兒颱風就停了4天，共花了新台幣1200元。”



高雄今年連續兩個颱風造成重創，7月底凱米造成大淹水，造成許多泡水車，10月初的山陀兒颱風帶來超過14級的陣風，造成市區逾萬棵路樹倒塌，災情通報逾2500件、災損超過新台幣30億元。連續兩次颱風災情，讓民眾記憶猶新，成為揮之不去的夢魘，也引起民怨。