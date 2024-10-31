中評鏡頭：苗栗業者拚觀光花招百出

苗栗縣政府30日首次舉辦觀光產業媒合會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗10月31日電（記者 盧誠輝）今年台灣內部的旅遊慘淡，讓許多觀光旅遊業者哀鴻遍野，苗栗縣政府與苗栗縣觀光協會30日聯合舉辦“2024苗栗觀光亮點產業媒合會”，找來全台1200多位旅遊業者搶救苗栗觀光產業，會場中數十家苗栗在地商家也花招百出，免費試吃、試喝、送購物袋，希望能帶動苗栗的觀光旅遊熱度與買氣。



這是苗栗首次舉辦觀光產業媒合會，目的是希望透過讓全台各地的旅遊業者親自到苗栗來體驗，未來可以把苗栗列為旅遊路線之一。每位來賓者一到會場就會獲得一個裝有伴手禮與各式宣傳DM的手提袋，一到會場後，數十攤苗栗在地商家免費提供試吃、試喝，還有飯店業者推出只要在臉書按讚就送手提袋的活動，讓1200位來賓有吃、有喝、又有拿。



活動會場的舞台上，也邀請許多藝文團體載歌載舞炒熱現在氣氛，媒合會後，還由無黨籍苗栗縣長鍾東錦親自作東招待旅遊業者午宴，隨後更安排遊覽車載來賓到苗栗各景點去採線，可說是誠意十足。從台中來的旅遊業者黃小姐向中評社表示，感受到苗栗縣政府的用心，也讓她意外發現原來苗栗有那麼多好吃好玩的景點，收穫很多。



苗栗縣觀光協會理事長游志勇則告訴中評社，在縣長的大力支持下，他才有機會舉辦如此盛大的媒合會為苗栗拚觀光，此次媒合會共出動30幾台遊覽車迎接來自全台各地的旅遊業者，希望大家都能充分感受苗栗的好山好水，苗栗絕對非常適合各種型態的深度旅遊，他也歡迎大家有機會都能來苗栗把18鄉鎮玩透透。