黃志忠：開放陸客是台灣旅遊業者共同心聲

苗栗縣旅行商業同業公會理事長黃志忠。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗10月31日電（記者 盧誠輝）今年台灣內部旅遊慘淡，讓觀光旅遊業者哀鴻遍野，苗栗縣旅行商業同業公會理事長黃志忠接受中評社訪問表示，台灣的旅遊市場離新冠疫情前還有一段很大的差距，主因就是少了陸客，過去陸客一直是台灣觀光產業的最大宗，所以呼籲政府應儘快開放陸客來台旅遊，這絕對是台灣旅遊業者的共同心聲。



黃志忠指出，自從新冠疫情後，台灣整個旅遊市場一直在萎縮，不只國際客不來，就連本地遊的狀況也很不理想，全台灣的旅宿業者都叫苦連天，別說淡季，就連旺季的住房率也經常慘不忍睹，距離疫情前還有一段很大的差距，所以台灣的旅遊業者都非常希望政府能夠重新開放讓陸客來台旅遊。



黃志忠回憶，過去陸客一直是台灣觀光旅遊產業的最大宗，不只人數多，消費力也強，當時也因為有大量的陸客來台，苗栗許多熱門的觀光景點飯店幾乎天天都客滿，甚至連非景點的一般商務飯店也連帶受惠，生意好得不得了，還因此帶動飯店周邊商家的發展。



他感嘆，先是有疫情3年的衝擊，好不容易大家都熬過來了，但現在陸客一樣還是進不來，許多商家早已撐不下去倒了，很多飯店也只能空在那裡養蚊子，慘澹經營的過一天算一天，不知道什麼時候才能等到旅遊業的春天到來。

