中評關注：沒對美大選表態　民進黨學聰明？

藍鶯（右）曾在2023年8月，賴清德過境美國時與當時擔任駐美代表蕭美琴一同接機。（照片：府方資料照） 中評社台北10月31日電（記者 黃筱筠）美國大選即將於11月5日登場，這次民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人特朗普選情不明朗，誰勝誰負還未知。與2020年相比，有綠委公開挺特朗普連任，這次民進黨上下態度一致，並沒有公開表態力挺誰，這次是民進黨學聰明？還是特朗普選前有關台積電與保護費的說法，讓民進黨不敢挺？



剩下約一週，美國大選就會知道結果，賀錦麗與特朗普選情上上下下、互有消長，至今要說誰勝券在握，仍難以確定。為了不讓美國大選出現變數，美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言之前接受專訪提到，不管未來美國大選誰當選，“不擔心美國的基本路線改變”，台灣擁有美國跨黨派支持，美國對台軍事協助、經貿交流與印太戰略都不會有太大改變，谷立言的言論是試圖穩定台灣民心。



AIT日前主動發出新聞稿指出，華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）於10月28日至11月1日訪問台灣，並與相關人士會面，以展現美國對台灣的堅定承諾，並推進持續成長的美台夥伴關係。



谷立言美國大選前接受專訪，與藍鶯在美大選一週前訪台，當然除了穩定台灣民心，展示對台灣重視。另一方面也希望民進黨不要再像上次大選一樣公開表態力挺特朗普，這都代表美國並不希望台灣問題成為大選的變數之一。



民進黨對於這次美國大選態度相對低調，幾乎很少公開評論，民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤受訪則是表示，美國大選不管誰當選，應該都是“挺台抗中”路線，先幫忙把美國未來領導人的路線劃出來，但美國未來領導人的路線怎麼走，當然不是台灣說了算。



2020年特朗普爭取連任時，民進黨內部認為特朗普是最挺台的美國總統，當時身為中常委的“立委”蔡易餘還戴上寫著特朗普口罩，媒體詢問是否力挺特朗普，蔡當時比勝利手勢。



但這次美國大選，與2020年相比，一樣是選情膠著，近期民調特朗普還相對看好，但民進黨不再公開表態。不再公開挺特朗普，難道特朗普已經不是最挺台的美國前總統了嗎？還是特朗普大選期間對台灣議題的發言，讓民進黨也擔心特朗普如果真的當選，台灣會被推上危險邊緣，對台灣來說，不見得是好事。