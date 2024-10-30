遇颱風假　北院宣布柯文哲延押庭順延

民眾黨主席柯文哲延押庭遇到颱風假順延。（中評社資料照） 中評社台北10月30日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見將滿2個月。台北地方法院原定31日下午2點舉行柯文哲延押庭，但因強碰基北北桃宣布放颱風假，北院今晚宣布該庭順延至11月1日上午9點半，若再遇颱風假，則再順延至11月4日上午9點半舉行。



北檢調查京華城容積案從392%暴增至840%的始末，偵訊柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團董事長沈慶京、居中牽線的國民黨台北市議員應曉薇及其助理吳順民等關鍵被告後，認定全案涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大，均遭羈押禁見，不久又再多羈押2人、鼎越開發公司前董事長朱亞虎、時任柯文哲2024競選財務長李文宗。吳順民因已供出犯案過程，無羈押必要被以500萬元新台幣交保；應曉薇日前已被延押；北院29日再裁定沈慶京、彭振聲延押。



柯文哲9月5日被北檢移送台北土城看守所羈押禁見，將於11月5日滿2個月，北院29日讓柯文哲的辯護律師先行閱卷，以供充足的法庭攻防準備，保障被告權益，原安排31日下午2點提訊出席延押庭，但因遇到強度颱風康芮來襲，基北北桃市府30日晚宣布31日停班停課。北院宣布，柯文哲延押庭順延至11月1日上午9點半，若當天再遇到放颱風假，則再順延至11月4日上午9點半舉行。



截至目前，京案收押的柯文哲、彭振聲、沈慶京、應曉薇、吳順民、朱亞虎、李文宗等7人中，已有應曉薇、沈慶京、彭振聲等3人延押、吳順民1人交保、柯文哲、朱亞虎、李文宗等3人待裁定。



應曉薇於28日被北院裁定自29日起延押2個月至11月29日；沈慶京自30日起延押2個月至11月30日；彭振聲自11月2日起延押2個月至12月2日。柯文哲若也被裁定延押，將從11月5延押2個月至12月5日，目前法界大多研判柯延押的機會非常大。