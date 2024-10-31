綠修法解散“國安”疑慮政黨　王鴻薇痛批

國民黨籍“立委”王鴻薇。（中評社 資料照） 中評社台北10月31日電（記者 楊騰凱）民進黨籍“立委”邱志偉提案修正《反滲透法》，指政黨有違反反滲透法、違反“國安”疑慮時，可以聲請“憲法”法庭“解散政黨”。中國國民黨團首席副書記長王鴻薇痛批，此修法目的就是解散不合黨意的政黨，根本是綠色恐怖、喪心病狂，大開民主倒車。



邱志偉提出“《反滲透法》第八條條文修正草案”，增訂當政黨違反“國安”相關法規，政黨的行為觸犯“國安”者，應聲請“憲法”法庭為政黨解散之判定。



對於綠委提案，若政黨有違反反滲透法、違反“國安”疑慮時，可以聲請“憲法”法庭“解散政黨”，王鴻薇痛批綠營。



王鴻薇表示，這荒謬的提案就是民主悲哀的事實，民進黨過去選舉，動用行政機關干預，“總統”大選時還利用《“國安法”》，對眾多各縣市裡長套紅帽，偵察機關煞有介事的故意在選前大舉調查，企圖影響投票，結果選舉結束，大選期間遭約談查辦的台北市裡長們通通查無不法。



王鴻薇指出，結果民進黨“立院”選輸了，不甘心之下結合司法權利用大法官不斷限縮立法權，就是妥妥的輸不起，結果現在阻擋不了民意想要改革，邱志偉這是就想修法解散不合黨意的政黨，這不是綠色恐怖，什麼是綠色恐怖？



王鴻薇表示，邱志偉提案寫有“疑慮”即可解散政黨，執政黨“立委”竟有這種想法，真的讓人心寒與悲哀。民進黨是真的拿著司法權，打算喪心病狂到這個地步嗎？你們吃相有多難看自己不知道嗎？民進黨敢為自己大開民主倒車的提案好好辯護一下嗎，什麼叫做有“國安”疑慮就可解散政黨？要為2O26，2O28埋伏筆嗎？