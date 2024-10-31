強颱來襲台中出現災情　盧秀燕曝昨晚睡不好

台中市長盧秀燕主持防颱工作會報。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月31日電（記者 方敬為）強颱康芮襲台，今天全台縣市宣布停班、停課，中國國民黨籍台中市長盧秀燕上午主持防災工作會報表示，這次颱風雨驟風強，她昨晚睡不好，因為台中海線及山區已傳出災情，晚一點也將影響到市區，呼籲民眾不能掉以輕心，一定要做好防颱工作，也要求市府各單位密切掌握颱風動態，及時因應災情。



康芮颱風31日接觸台灣本島，氣象署持續發布海陸警報，全台都在陸上警報範圍，全台22縣市政府都宣布停班、停課。台中市政府上午開設災害應變中心，盧秀燕親自坐鎮指揮，並聽取各單位第二次防災工作會報。



盧秀燕表示，這次康芮強颱來勢洶洶，她昨晚睡不好，因為海線地區已經開始起風，而且風很大，大部份地區都測得12級強風，10級風的威力連樹都會拔起，何況是12級的強風，所以包括大甲等海線行政區已開始有家戶停電的災情，截至今天清晨有約3000多戶停電，謝謝台電公司即時派員展開修復。



盧秀燕說，另外有兩位海線地區的長輩因風災受傷，其中一人上午去農田工作跌倒，另外一人為了關閉水門也跌倒，雙雙送醫治療，還好都沒有生命的危險，請大家務必注意安全。



盧秀燕提到，不只海線地區風很大，從昨天晚上到今天清晨，台中和平山區的雨量也很大，截至目前為止累積雨量已經破200毫米，所以康芮強颱可說是風雨驚人。其實颱風對台中的影響才剛開始，因為是從台灣本島東南方登陸，東部及南部縣市會先受到影響，之後才會進到西部地區。



盧秀燕強調，颱風對市區的影響會較晚出現，呼籲民眾不要掉以輕心，尤其根據氣象預測資料，台中市預計要到11月1日下午才脫離暴風圈西海岸的周邊，也因此今、明兩天大家都要特別的注意，做好防颱工作。