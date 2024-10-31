爆柯文哲被押內幕　吳子嘉：綠內部發生政變

吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北10月31日電／蔡英文在3月14日在府內與台灣民眾黨主席柯文哲會面約2小時，之後柯文哲妻子陳佩琪被爆出，在7月時去看一戶要價破億元的房子，於9月5日柯文哲涉京華城圖利案遭羈押禁見2個月。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉30日在網路節目表示，原本談好要綠白合作在“立法院”取得絕對多數，在這背景下，陳佩琪買房子、看房子，準備要過好日子的消息出來，柯文哲就突然被抓起來了，其實這中間在民進黨發生一次政變，賴清德的政變成功，他不願意讓柯繼續坐大，2028再碰到柯和他正面作戰。



根據《中時新聞網》報導，吳子嘉30日在網路節目《董事長開講》中表示，在當時蔡英文跟柯文哲在府見面了2個小時，當下的一個行動，暗盤講好了，游錫堃繼續當“立法院長”，綠白合由黃珊珊當副院長，如果那個局是完成的話，今天“立法院”的主導權，就變成綠白共同執政。



吳子嘉說，但這個計劃推動失敗，也就在那個計劃的背景之下，陳佩琪買房子、看房子，準備要過好日子的消息出來，柯文哲就突然被抓起來了。



吳子嘉認為，其實這中間在民進黨內已經發生一次政變，賴清德的政變成功，他不願意讓2028再碰到柯文哲和他正面作戰，賴清德現在最重要的任務，就是如何戰勝2028的連任，這是賴清德的第一項目標，這目標裡面的第一個障礙是柯文哲。



吳子嘉說，因為柯文哲的年輕票是賴清德可以取得的資源，國民黨拿不到，柯文哲倒了，賴清德才有活命的機會，2028可以順利執政，這才是真正的問題。



吳子嘉表示，任何人要接盤民眾黨，都要面臨賴清德的挑戰，當然蔡英文也會面臨到其他壓力，英系的部分，未來跟賴清德的關係也會越來越惡劣。